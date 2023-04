Zelenski osudio ruske napade tijekom vikenda: 'Ovako teroristička država obilježava Cvjetnicu'

Najmanje dvije osobe poginule su u ruskim napadima u Zaporižji tijekom vikenda. Muškarac i 11-godišnja djevojčica poginuli su u padu projektila na njihov dom, priopćile su u nedjelju vlasti grada na jugu Ukrajine. Ministarstvo obrane SAD-a kaže da je pokrenulo međuagencijske napore kako bi procijenilo utjecaj koji bi procurjeli obavještajni dokumenti mogli imati na američku nacionalnu sigurnost te na njezine saveznike i partnere, dok traga za izvorom curenja podataka.

Video: Djevojka optužena za ubojstvo ruskog blogera, pojavila se danas pred sudom, evo kako je izgledala

Tijek događaja:

9:11 - Kako piše New York Times ruskim trupama obećani su bonusi za uništavanje tenkova koje je isporučio NATO, prema tajnim dokumnetima koji su procurili u javnost na društvenim mrežama 6. travnja. Više pročitajte OVDJE.

8:28 - Moskva bi mogla pokušati iskoristiti nadolazeći pravoslavni Uskrs 16. travnja kako bi odgodila ukrajinsku protuofenzivu pozivajući na prekid vatre iz poštovanja prema vjeri, objavio je Institut za proučavanje rata u svom dnevnom ažuriranju. Kremlj je selektivno pozivao na prekid vatre oko vjerskih praznika kako bi utjecao na situaciju na prvim linijama. Kremlj je, primjerice, odbio prekid vatre tijekom pravoslavnog Uskrsa 2022. "kako ne bi dao kijevskim nacionalistima predaha" tijekom bitke za Mariupolj.

Kremlj je vjerojatno odbio prekid vatre jer su ruske snage u to vrijeme još uvijek držale inicijativu na bojišnici, ali je tražio prekid vatre nekoliko mjeseci kasnije tijekom pravoslavnog Božića kako bi dobio dodatno vrijeme za pripremu ruskih snaga za zimsku ofenzivu.

Kremlj bi mogao zatražiti uskršnji prekid vatre jer bi takva stanka nesrazmjerno koristila ruskim trupama i omogućila im da osiguraju svoje dobitke u urbanom Bakhmutu i da pripreme obranu od ukrajinske protuofenzive u proljeće 2023.

7:48 - Jedno od najupečatljivijih otkrića iz dokumenata je da ukrajinska protuzračna obrana riskira da ostane bez projektila i streljiva za nekoliko tjedana, prema New York Timesu, što bi potencijalno moglo promijeniti tijek rata.

Jedan od dokumenata, datiran 23. veljače i označen kao "tajno", detaljno opisuje kako će ukrajinski sustavi protuzračne obrane S-300 iz sovjetske ere biti iscrpljeni do 2. svibnja prema trenutnoj stopi upotrebe. Nije jasno je li se stopa korištenja od tada promijenila. Ukrajinski protuzračni obrambeni sustavi Buk, na koje se oslanja zajedno sa S-300 u prosvjedu protiv vitalnih lokacija od ruskog zrakoplovstva, mogli bi se naći u problemima do sredine travnja, a protuzračna obrana koja štiti trupe na prvoj liniji mogla bi biti "potpuno smanjena" do 23. svibnja.

7:45 - Ministarstvo obrane SAD-a kaže da je pokrenulo međuagencijske napore kako bi procijenilo utjecaj koji bi procurjeli obavještajni dokumenti mogli imati na američku nacionalnu sigurnost te na njezine saveznike i partnere, dok traga za izvorom curenja podataka. "Ministarstvo obrane nastavlja s pregledom i procjenom valjanosti fotografiranih dokumenata koji kruže stranicama društvenih medija i za koje se čini da sadrže osjetljiv i visoko povjerljiv materijal", stoji u priopćenju Ministarstva. Pentagon je također proslijedio pitanje Ministarstvu pravosuđa, koje je otvorilo kaznenu istragu, javlja Reuters.

Američki dužnosnici rekli su da je istraga u ranoj fazi i da oni koji je vode ne isključuju mogućnost da proruski elementi stoje iza curenja informacija.

7:40 - U ruskom granatiranju poginulo je najmanje sedam civila u gradovima Kupiansk i Zaporižja tijekom vikenda, rekle su ukrajinske vlasti. "Ovako teroristička država obilježava Cvjetnicu", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju. "Ovako se Rusija stavlja u još veću izolaciju od svijeta", dodao je. Većina Ukrajinaca su pravoslavci i Uskrs će slaviti 16. travnja.