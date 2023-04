Godinama su gradili imidž mira, a sad žele u NATO: Putinu je uspjelo ono što je najmanje želio

Josip Jelačić imao je 12 godina, a na Zemlji je živjelo manje ljudi nego što danas ima Kineza ili Indijaca kada je Kraljevina Švedska vodila svoj posljednji rat. Te 1814. zemlja se sukobila s Norveškom i pobijedila – Šveđani su natjerali Norvežane da s njima uđu u državnu uniju, koja je postojala gotovo cijelo stoljeće, do mirne disolucije 1905. godine. No, sada je, ponukana ruskom invazijom na Ukrajinu, nakon dvjesto godina neutralnosti, Švedska napravila zaokret: podnijela je prijavu za ulazak u NATO, i ostalo joj je još samo da uvjeri Tursku (i Mađarsku) da je to u najboljem interesu svih te da je odnos Stockholma prema Kurdima ipak marginalno pitanje. Upravo usred tog procesa Večernji list imao je priliku prošlog tjedna posjetiti Švedsku i na licu mjesta vidjeti kako se tamošnje društvo nosi s rastućom prijetnjom koju predstavlja Vladimir Putin. Razgovarali smo s utjecajnim analitičarima i dužnosnicima, koji nam ističu da Rusija jest prijetnja za Švedsku, ali ne i egzistencijalna, te da je Stockholm umnogome već spreman suočiti se s Putinovom mašinerijom. Naši sugovornici vjeruju da će prijava na kraju biti uspješna i da će zemlji poći za rukom ono što su prošlog tjedna ostvarili Finci – ulazak u NATO savez. Šveđani su spremni dane u kojima su bili poznati kao neutralna i mirna zemlja ostaviti iza sebe jer vjeruju da to od njih traži ovaj trenutak.