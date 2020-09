Plenković pod paljbom u Saboru: Smatrao sam da je Most demokracija, ovakav jad i čemer nisam očekivao

Novi saziv Hrvatskog sabora započeo je svoju prvu redovitu sjednicu i redovito jesensko zasjedanje nakon dviju izvanrednih sjednica.

Zasjedanje je počelo uobičajeno, a 41 zastupnik moći će postavljati pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima.

Premijer je komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je između ostalog rekao da se 'Ustavni sud prepao'.

Naime, nazvao ga je aktivistom te je rekao da nije riječ o bilo kakvoj političkoj agendi.

- Sve je jasno tko se protivi odluci Ustavnog suda, radi o aktivistima. Ovi koji kažu da nisu hrabri, što nisu sami podnijeli nešto pred Ustavni sud, rekao je Plenković.

Tijek događaja:

10: 25 - Zvonimir Troskot (Most) rekao je kako hrvatsko nebo moraju štititi najmoderniji avioni. Premijera je pitao koincidira li novac iz EU s time da se Hrvatska obvezala kupiti francuske avione.

- Na stol smo dobili ponudu SAD-a, našeg dugogdišnjeg saveznika, a s druge strane ponudu Francuske. Diskutabilna je vremenska bliskost između ponude Francuske i briselske financijske pomoći Hrvatskoj. Jeste li možda dali uvjetovani prihvat kupovine francuskih aviona kako bismo dobili financijsku pomoć Europske unije?, pitao je Troskot premijera.

Naime, Plenković mu nije ostao dužan, a rekao je kako ovakav 'jad i čemer' nije očekivao.

"Fasciniran sam danas debitantima u Saboru. Vi smatrate da smo dobili 22,5 milijarde eura jer je to uvjetovano time da ćemo kupiti Rafal od Macrona? Jeste vi to sada rekli? Uvijek sam smatrao da je Most jedna kavanska demokracija, ali ovakav čemer i jad nisam očekivao. To je nebuloza, nikakve veze nema natječaj za višenamjenski borbeni avion i pregovori koje u ime Vlade vodim na Europskom vijeću o Višegodišnjem financijskom okviru.

- Molim vas radi higijene u javnosti nemojte izlaziti s takvim tezama. Netočne su i diskreditiraju vas kao novog zastupnika. Jeftine lažne trikove i aluzije na dogovore i dealove u mračnim kuloarima da bi onda kupili Rafal, to nitko ne može drugi izmisliti osim kreativaca iz Mosta. Čestitam vam na toj kreativnosti, odgovorio je Plenković.

10:15 - Maja Grba Bujević, članica Stožera i HDZ-a pitanje je uputila ministru zdravstva Viliju Berošu te nahvalila hrvatsku borbu protiv koronavirusa.

- Čemu služe primarno primarni respiratorno-intenzivistički centri i jesu li oni ispunili svoju zadaću, pitala je Grba Bujević.

Beroš je kazao kako su centri namijenjeni liječenju najtežih slučajeva, a predviđeni su i sekundarni centri, ako bude potrebno.

- Angažirali smo sve moguće kapacitete, izbrojali koliko ima respiratora u Hrvatskoj i pokušali se organizirati, dio KB Dubrava smo pretvorili u primarno intezivistički respiratorni centar. Jesen je neizvjesna i držimo u pripremi te kapacitete čitavo vrijeme. Spremni smo ih aktivirati u svakom trenutku, rekao je Beroš.

09: 50 - Siniša Hajdaš Dončić pitao je premijera o snimci ministra Beroša i Dijane Zadravec.

- Hoće li vrh HDZ-a uskoro donijeti odluku o tome tko će biti novi ravnatelj Vinogradske bolnice?, pitao je Dončić.

Plenković je odgovorio kako je Dončić bio "briljantan prorok" koji je rekao da će njegova koalicija osvojiti 68 mandata.

- Toliko o vašoj procjeni, rekao je.

09:45 - Dario Zurovec pitao je ministra graditeljstva Darka Horvata za točan plan provedbe Zakona o obnovi.

09:40 - Prije početka zasjedanja zastupnik Hrvoje Zekanović, a koji je prebolio Covid-19, upitao je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića treba li i dalje nositi maskicu, s obzirom na to da nije zarazan "ili je maskica samo modni detalj".

- Masku nosim uredno, a uz zastupnički, odnedavno imam i imunitet na koronavirus, ne mogu nikoga zaraziti, niti mogu biti zaražen, pa bih volio da se odluka o nošenju maski promijeni, na način da je svi koji su preboljeli zarazu i imaju antitijela ne moraju nositi, rekao je Zekanović.

Drago mi je da ste ozdravili i vratili se, ali molim Vas da, dok vrijede ovakva pravila, ako ni iz čega drugoga, onda iz solidarnosti, nosite masku. Nosim je i ja iako sam iza pleksiglasa, odgovorio mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Ok, ako je iz solidarnosti, bit ću solidaran dok vrijede ovakva pravila, uzvratio je zastupnik.