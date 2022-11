Zekanović objavio snimku na Facebooku: 'Hitno pošaljite tim na Pantovčak, jedan stanar trenutno je skroz izgubio kontrolu'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović objavio je na svom Facebook profilu snimku gdje navodno zove 112 te je osobu koja mu se javila, zamolio da ga spoji sa psihijatrijskom bolnicom Vrapče u Zagrebu.

"Ako biste mogli hitno poslati vaš tim, sa nekoliko snažnih tehničara. Ne znam točnu adresu, ali vi ćete znati o čemu se radi. To je Pantovčak, rezidencija predsjednika Republike. Bitno je da radimo brzo u interesu građana. Dakle, trebate hitno poslati vaš tim na Pantovčak, tamo trenutno ima jedan stanar trenutno koji je skroz izgubio kontrolu. Ja se bojim se da on nije prijetnja za okolinu i ljude oko sebe", kazao je. "I luđačku košulju, trebat će vam i ona isto sigurno", dodao je Zekanović nakon što mu se s druge strane slušalice navodno javio netko iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

"Nakon još jednog ispada jedino što je preostalo kako bi mu se pomoglo je da ga se hospitalizira. Ponesite obvezno luđačku košulju", napisao je Zekanović uz objavu snimke.

Zekanović je za Dnevnik.hr kazao da je u pitanju skeč.

"U pitanju je skeč, to je prijatelj. Naravno da nije bio pravi poziv. Ne mislim s tim glupostima uznemiravati ozbiljne službe koje moraju raditi svoj posao", rekao je Zekanović.

"Jako je bitno da se komunicira da me je dosta jasno nazvao pedofilom. Nakon takvih degutantnih izjava mogu mu vratiti samo na duhoviti način", zaključio je.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović danas je u izjavi novinarima na konstataciju novinara da bi ga Zekanović možda pitao nešto o klubu u Slovenskoj na Antikorupcijskom vijeću, rekao. "Ja sam čuo da je on pedofil. Ali to sam samo čuo. Kako može biti utuživo da sam čuo? Ja kažem, to je glupost. Ja sam siguran da on nije pedofil. Ali gledajte, sad sam to rekao, on nije pedofil, ljudi kažu da izgleda kao pedofil, ali ja tvrdim da nije. Ali čaršija priča, ljudi svakakve gluposti pričaju. Po čemu je to utuživo? To je utuživo kao genocid u Srebrenici. To se zove demokracija. Želiš klevetati, onda se moraš suočiti s time da si odrasla osoba, da su u sobi odrasle osobe i da ja branim tvoje pravo i tvrdim da nisi pedofil. Da jesi imao bih razumijevanja, ali nisi i branit ću te do posljednje kapi sline u ustima", rekao je Milanović.

