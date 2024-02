Zdravka se u trudnoći morala seliti tri puta iz stana: 'Ovo nije život, pretvoreni smo u roblje'

Cijene stanova lete u nebo pa su mnogim mladim obiteljima vlastiti stambeni kvadrati daleki san... Istodobno, u svim većim gradovima teško se pronalaze povoljni podstanarski stanovi.

Zdravka sanja vlastite kvadrate svaki dan. Selila se dosta puta, samo u trudnoći tri. - To je bilo strašno. Brinete se za budućnost, pitate se je li da uopće donesem dijete na ovakav svijet u ovakvim okolnostima, što je zapravo jako tužno. Podstanarstvo u Splitu... za jednosoban stan traže preko 600 eura plus režije, a to onda izađe i preko 1000 eura. To je prestrašno. Ostatak mjeseca najbolje je da se ni ne hranite, a da ne govorimo hoćete si kupiti cipele ili neki komad odjeće ili nešto. Sustav od obitelji radi socijalne slučajeve - istaknula je za HRT.

Gdje su nestale splitske obitelji, svaki dan se pita Danijela Čaleta, agentica za nekretnine.

- Nema ih. Ne mogu si priuštiti da zovu agencije za nekretnine. Prije dok su stanovi imali nekakve pristojne normalne cijene, onda nikome nije bilo problem platiti agencijsku uslugu, posredovanje. Ljudi su bili sretni jer su se osjećali sigurnije kad idu preko agencije za nekretnine. Mi bismo posredovali, napravili bismo sve što treba, znači organizirali, napravili ugovore, smjestili ljude... Ljudi bi osjetili neko zadovoljstvo i neki mir i to je bio nekakav pristojan novac koji su oni mogli sebi izdvojiti. To su bili dvosobni stanovi u prosjeku za iznajmiti od 350 do 500, 550 eura, a sad je to strašna promjena. Dvosobni stanovi se kreću od 700-800 eura, pa sve do 1200-1500 eura - rekla je.

Ivica Žuro kaže da je izračunao da osoba s prosječnim hrvatskim primanjima u Splitu može kupiti nekretninu površine 20 metara kvadratnih kreditom do 81.000 eura koji će se otplaćivati na 30 godina. - U Zagrebu je situacija nešto povoljnija. Tu mladi čovjek može uzeti čak 27 metara kvadratnih - dodaje.

- Imam osjećaj da radim samo da bi vratila novac državi. Plati struju, vodu, ratu kredit... radiš samo da pokriješ to. Ne možeš zapravo živjeti. To nije život. Nama je oduzeto pravo na slobodu. Pretvoreni smo u roblje - kaže Zdravka, koja smatra da mladi trebaju imati priliku za živjeti odvojeno od svojih roditelja, za zasnovati svoju vlastitu obitelj i dobiti priliku, a ne se seliti svakih neliko mjeseci.



- Nisam došla tu da bih izigravala žrtvu, iako smo svi mahom žrtve ovog sustava koji je apsolutno neodrživ. Nikakve reforme nama neće pomoći bez neke konkretne rekonstrukcije, ali uvjerena sam da ću uspjeti jer sam borac. Ali nemamo svi isti mentalni sklop, nemamo svi iste mogućnosti, nemamo svi priliku da nam obitelj koliko toliko drži leđa. Žao mi je što je ova država uistinu anemična - poručuje Zdravka za HRT.

