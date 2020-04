Zbunio ih veći iznos na računima: Želim vratiti taj novac državi. On nije moj

Sanela Kraus Judi, vlasnica osječkog frizerskog salona svoju neobičnu situaciju je objavila u grupi Inicijativa Glas poduzetnika i ispala je da nije jedina kojoj je na račun sjelo više novca nego što je trebalo.

Prijavila je svoju radnicu za pomoć države od 3250 kuna(sada podignuto na 4000, op. a). I već u četvrtak su sjeli novci na račun. Ali ne 3250 kuna, nego dvostruko viši iznos: 6500 kuna, ispričala je za 24sata.



- Novci su sjeli i za moju radnicu i za mene. Ja sebe uopće nisam prijavila za državnu pomoć jer sam na bolovanju zbog djeteta i već primam naknadu za to, pa ne trebam dobiti i naknadu za očuvanje radnih mjesta – kaže Sanela. - Želim vratiti taj novac. On nije moj. Ali nitko mi se ne javlja u Zavodu za zapošljavanje, nisu mi odgovorili ni na mail – ispričala je.

No, javili su se i drugi s istim problemom.



- Imam istu situaciju. Na bolovanju sam, a dobila sam novac za sebe iako se nisam prijavila. Od viška glava boli. Treba to držati na računu jer će trebati vratiti - napisala je poduzetnica Neda.



Javila se i treća poduzetnica koja je na porodiljnom dopustu i isto nije tražila novac za sebe, nego za tri radnice.



- Iako nisam navela sebe, dobila sam novac. Zvala sam HZZ i rekli su mi da imaju dosta prigovora, ali da će to rješavati iza 10. travnja, te da ostavim novac na računu, a iznos će biti umanjen za isplatu za travanj. Za svaki slučaj sam poslala i mail da ima pisani trag i da mi nitko ne može prigovoriti da sam htjela uzeti te novce – napisala je poduzetnica Marina.

Ispod Saneline objave se raspravljalo i o tome hoće li im država još obračunati zatezne kamate i zašto nema nikakvog službenog odgovora što da rade oni koji su dobili greškom više novca nego su tražili.Inače,. Iako država daje za ožujak 3250 kuna, a za travanj i svibanj 4000 kuna, to ne znači i da su svi ti radnici na minimalcu. Poslodavac koji nije zatvoren odlukom stožera i posluje, može isplatiti i razliku do pune, ugovorene plaće. Unatoč tim mjerama, od sredine ožujka do petka se broj nezaposlenih povećao za više od 13.000, pa je sada na burzi rada 147.500 građana.Dosad je za pomoć isplaćeno 440 milijuna kuna, a iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava kažu da je cilj isplatiti svima novac do Uskrsa, a najkasnije do 15. travnja. Novac se zato isplaćuje i bez ugovora kako bi što prije stigao poduzetnicima, ali to ne znači da neće biti kontrole. Objasnili su da je zato i došlo do grešaka i uplata viška za neke poslodavce.- Zahvalili bi se svima koji žele vratiti novac jer znaju da su dobili više nego su tražili. Za to nema potrebe, ali neka ostave novac na računu za plaću za travanj. Jer tijekom ovog mjeseca ćemo sa svima potpisati ugovore.– poručili su iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.Dakle, svi koji su dobili više novca, dobit će manju uplatu za travanj. Poduzetnici raspravljaju i mogu li koristiti potporu u travnju za radnike koje bi vratili nakon povećanja iznosa pomoći. - Da, to je moguće i svaki mjesec će se pratiti broj zaposlenih u tvrtki. Ali uvjet će svakako biti da radnik nije dobio naknadu za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje – odgovorili su iz ministarstva.