Zašto ukrajinska protuofenziva sporo napreduje: Podmukla ruska taktika blokirala im prodor

Ukrajinska protuofenziva traje i dalje te nema naznaka da će jenjati u posljednje vrijeme s obzirom na to da je primijećena pojačana doprema ljudstva i opreme na jugu zemlje, koji je uz područje oko Bahmuta te ono na sjeveru iznad Limana najužarenije. Na prva dva područja inicijativu imaju Ukrajinci, na području iznad Limana, odnosno ispod Harkova Rusi. Na CNN-u je objavljen tekst u kojemu se u uvodu tvrdi kako su glavni razlog sporog napredovanja Ukrajinaca izuzetno gusta minska polja koja su napravili Rusi.

– Znali su da će na tom području biti glavni napad, pa su se temeljito pripremili. Ovdje imaju topništvo i avijaciju, a i lovci i helikopteri rade redovno – govori CNN-u jedan od ukrajinskih vojnika koji se bori u Zaporiškoj oblasti.

Mina je podmuklo oružje obrane, ali je i jeftino te omogućuje uštedu ljudstva. Tako se na ukrajinskom bojištu dogodio zanimljiv fenomen, a to je da su se pravci pokušaja proboja premjestili u šumarke. Šuma pruža dobar zaklon, teško ju je minirati pa se praktično na svakom aktivnijem položaju bitke vode na takav, zapravo partizanski način. Tako se na sjeveru borbe vode za kontrolu šume Serebrjanka, dok se na jugu slična borba vodi za šumu kod Rabotina. Posljednjih je desetak dana jako zanimljivo bilo kod Antonovskog mosta, odnosno njegovih ostataka. Tamo su ukrajinske snage uspjele napraviti mostobran na lijevoj strani, ispod dva preostala sačuvana noseća stupa, ispod kojih ih Rusi nisu uspijevali istjerati.

FOTOGALERIJA Ukrajinski vojnici već se gotovo godinu i pol bore protiv agresora

VEZANI ČLANCI:

Zapadna obala, ona koju drže Ukrajinci, viša je od suprotne te je s nje lakše kontrolirati prilaze ostacima mosta. Rusi su, nakon neuspješnih pokušaja odbacivanja Ukrajinaca, ispalili balističku raketu Iskander-M te srušili most do kraja da bi onda konačno istjerali Ukrajince. No, i dalje teško organiziraju obranu zbog ukrajinske vatre sa suprotne strane, a Ukrajinci ne odustaju od prelaska na drugu stranu.

Ima informacija o napredovanju Ukrajinaca na jugu i oko Bahmuta, ali nije za sada jasno o kolikom se napredovanju radi. Ukrajinci javljaju o gomilanju velikih ruskih snaga kod Kremenaje na sjeveru, što bi moglo značiti da bi Rusi mogli iskoristiti povoljan taktički položaj i još jednom krenuti ili prema Harkovu pa pokušati odbaciti Ukrajince od ruske granice ili u dodatni udar na Donecku oblast.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je Ukrajina danas dronovima napala Moskvu, zbog čega su bili preusmjereni letovi sa zračne luke Vnukovo.

VIDEO Ruski ministar obrane poručio kako operacije u Ukrajini nisu poremećene pobunom Wagner grupe