'Zašto je Beroš napao liječnicu Ban Toskić? Zato što je nesposobni ministar koji ne zna organizirati posao'

Ministru Berošu pismom se obratila i dr. Željka Perić, obiteljska liječnica iz Zdenaca u Virovitičko-podravskoj županiji

"Poštovani gospodine Ministre !

budući ste pozvali na konstruktivne prijedloge i dogovor glede velike akcije cijepljenja , kao dugogodišnji dionik sustava slobodna sam ponešto reći. Čovjek sam "od dogovora" , i mislim da bez njega teško išta možemo učiniti. Naš najveći je problem što se ne dogovaramo. I što mislimo kako je onom drugom "lakše". Nažalost , opća je praksa da svi misle kako je posao "opće prakse" lagodan i lagan i da ga svi znaju. To što je netko proveo izvjesno vrijeme u "općoj praksi" , pred tko zna koliko godina, ne kvalificira ga da misli kako zna sve o njoj.

Vjerujte, danas to više nije "ista medicina". Ovo je pretežak i prezahjevan posao. Dozvoljavam si tako tvrditi, budući da ga živim i radim 42. godinu. I nikada nije bilo teže i zahtjevnije. Opaska da za cijepljenje treba 1% dodatnog napora, čak ni matematički nije dostatna. Jer, ,mi svakodnevno ulažemo 200% uobičajenog napora.

Naravno da mi ne odbijamo cijepiti naše pacijente. Kao što nikada nismo odbijali ni bilo što drugo u interesu naših pacijenata.

Problem je neorganizacije Naše svagdašnje. Najmanji je posao cijepiti. No , to nije samo to. To zahtijeva vrijeme za sve što predhodi njemu i što slijedi iza njega. Ono što govori moja cijenjena kolegica Nataša Ban Toskić i moja udruga Ko-Hom , nije tek puka priča i "zakeranje". To je život . Ako želimo biti brzi i djelotvorni - masovno cijepljene i Punktovi !. Zajedno !. Bit će nam svima lakše.

Ukoliko želite - Mi smo Vam , uvijek, na raspolaganju za dogovor !

S poštovanjem , svako Vam dobro uz pozdrav iz Slavonije, Perić".