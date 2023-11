HOS-ovci na čelu Kolone sjećanja: 'Ovo je reakcija naroda na poteze Vlade prema nama'

Zvone Ćurković, zapovjednik vukovarskog HOS-a, komentirao je činjenicu da su se on i njegovi kolege HOS-ovci u subotu, na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, nalazili na čelu Kolone sjećanja. Istaknuo je da HOS-ovci oduvijek imaju ljubav i poštovanje svojega naroda, a situaciju koja je dovela do toga da budu na čelu Kolone povezao je s postupcima Vlade prema njima. Točnije, Ćurković smatra kako je do takve situacije došlo zato što je premijer Andrej Plenković "na čudan način optužio Kutinu za terorizam" zbog dogradonačelnika, HOS-ovca Damira Markuša, koji je bio prijatelj napadača s Markova trga Danijela Bezuka.

- Mi smo jedinstveni. Hrvatska vojska je jedna vojska i mi smo dio te vojske. Tu nikada nije bilo odstupanja. Dogodila se jedna situacija da je jedan od naših kolega Marko Skejo, čiji ja nisam politički istomišljenik, uhićen sa svojim ljudima u Kninu. Onda premijer optužuje Markuša za terorizam. Ovo je odgovor naroda na te situacije. Mi imamo ljubav i poštovanje našega naroda. Nemojte da se to događa, sve je okej. Nikad nije bilo sumnje da će biti jedna jedina kolona. Idemo u poštovanju i ljubavi prema našim pokojnima, prema živima. Tu smo i sve je sasvim okej - kazao je.

Naglasio je potom da su podjele problem koje bi trebale rješavati vlasti, tvrdeći da HOS nije uzrok tih podjela. - Uvijek mi podjele smetaju, ali o tome trebaju razmišljati ovi na vrhu koji rade neke činove koji se ne smiju događati. Vrlo je jednostavno, nismo mi doveli do tih podjela - govori.

Ćurković je također govorio o ulozi HOS-a u obrani Vukovara. Kazao je da je u obrani grada sudjelovalo 58 pripadnika njihove postrojbe. Njih 25 je poginulo, tri su nestala, a samo trojica nisu ranjena. - Riječ je o teže ranjenim ljudima. Dali smo maksimum, dok je trajao HOS, trajao je i Vukovar. Ljubav, poštovanje, bez grubih činova prema nama, nikoga ne diramo i to je to - ponovio je Ćurković.

Na pitanje o uzvicima "Za dom spremni" i podizanju desne ruke nekih pripadnika HOS-a, Ćurković je izrazio svoje neslaganje s tim potezima. - Nisam ljubitelj toga i '91. sam imao isto mišljenje o tome. Ne ustaše, ne partizani, to mi smeta, kad se kroz antifašizam dižu simboli koji su napravili najveće pokolje hrvatskog naroda u povijesti. Treba imati jedan balansiran pristup prema tome. Nisam za crne uniforme bio ni '91. ni danas. Postoje jasni tragovi da sam imao iste stavove '91. i danas - rekao je.

- Naše ratovanje osim što je bilo izrazito efikasno, bilo je čisto i pošteno. Čuvala su se i hrvatska i srpska djeca, išlo se po lijekove i hranu i za Hrvate i za Srbe. Naša čistoća ratovanja je bila besprijekorna. Pogledajte što se događa u svijetu i koje zvijeri i kako ratuju, bez ikakve milosti prema ženi i djeci, bilo kome. Ova bitka je bila izrazito čista, etična, Bogu draga... - dodao je.

Dodao je da oni nisu tražili da budu na čelu Kolone sjećanja, ali im je drago što se tako dogodilo. - Mi nismo željeli počast, mi smo došli vidjeti jedni drugi, naše suborce, narod. Ali nek su se dogodile i trebale su se dogoditi. Zahvaljujemo i gradonačelniku Penavi i cijeloj ekipi na ovom potezu. Narod zna tko smo mi bili. Može se medijskim spinovima i grubim činovima napraviti greška prema nama, ali mi smo održali jednu čistu poziciju i u ratu i nakon njega. I tu čistoću nitko ne smije dirati - zaključio je zapovjednik vukovarskog HOS-a.

