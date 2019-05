Žalac o korištenu EU fondova: Hrvatska u plusu 14,4 milijarde kuna

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac izjavila je u nedjelju za Hrvatsku televiziju vezano za korištenje europskih fondova, da je Hrvatska u plusu od 14,4 milijarde kuna kada je riječ o omjeru uloženog i povučenog iz blagajne u Bruxellesu.

"U srpnju ćemo biti punopravna članica EU-a punih 6 godina. Kad govorimo o tome kako koristimo europske fondove, 14,4 milijarde smo u plusu. To znači da smo više dobili iz fondova EU-a nego što smo uplatili članarine u europski proračun, to je ono što javnost mora znati", rekla je ministrica Žalac u HTV-ovoj emisiji Tema dana.

"Kada govorimo o tome na koji način smo do sada vidjeli obrise svega onoga što sav taj novac iz EU pruža hrvatskim građanima, moram reći da smo zatekli 9 posto ugovorenog, a sad smo na 68 posto 54 milijarde kuna smo ugovorili od ukupne alokacije. Mislim da je tu valjano istaknuti i da smo 7 puta više ugovorili nego što smo zatekli. To se sad već vidi po cijeloj Hrvatskoj koja je jedno veliko gradilište u svim sektorima. Isplate krajnjim korisnicima rastu", rekla je ministrica Žalac.

Naglasila je kako je i 8000 poduzeća dobilo potporu iz EU fondova.

"Također sagradili smo i obnovili smo preko 50 zdravstvenih ustanova, od bolnica do domova zdravlja, preko 500 vrtića je iz EU fondova ili energetski obnovljeno, ili je napravljena dogradnja ili izgradnja iz programa ruralnog razvoja. U koji kod dio Hrvatske da zađete, s obzirom na to da se 80 posto javnih investicija događa iz EU fondova, to su impresivne brojke. Treba na tome nastaviti raditi", kazala je Žalac.

Europski novac je itekako važan za razvoj hrvatskog poduzetništva, poljoprivrede, pomorstva, energetske učinkovitosti, informacijske infrastrukture i mnogih drugih područja od kojih će najviše koristi imati hrvatski građani, dodala je

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije danas na Danima otvorenih vrata EU fondova u Zagrebu istaknuo je kako je Hrvatskoj iz EU fondova do 2020. na raspolaganju 10,7 milijarda eura, a toliko očekuje i u idućem proračunskom razdoblju do 2027.

„To hrvatska država na bilo koji drugi način ne bi mogla naći bespovratno. To jednostavno ne postoji”, kazao je premijer sudjelujući na manifestaciji Dani otvorenih vrata EU fondova na Trgu kralja Tomislava.

Kao jedan od konkretnih primjera istaknuo je obnovu rotora u zagrebačkom Remetincu, vrijednu 330 milijuna kuna, od čega je iz EU fondova osigurano 273 milijuna kuna, dok je hrvatska vlada dala 50 milijuna.

„ Ta modernizacija je dokaz koliko nam je bitno članstvo u EU-u i koliko ono poboljšava kvalitetu života”, naglasio je Plenković. Dodao je i kako su Europski fondovi ključ razvoja, boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.

Premijer je također najavio da će u ponedjeljak u Vladi biti potpisan vrijedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt uspostave Centra dijeljenih usluga, koji će biti zadužen za koordinaciju i upravljanje korištenjem svih informacijsko-komunikacijskih aplikacija i e-usluga koje razne vladine institucije pružaju građanima. Projekt je vrijedan 360 milijuna kuna, od čega je iz EU fondova osigurano preko 307 milijuna kuna.

Uz predsjednika Vlade na potpisivanju Ugovora sudjelovat će ministar uprave Lovro Kuščević, ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Žalac te ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU- SAFU Tomislav Petric.