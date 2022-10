Zagu i Fiću možete i maziti i ljubiti, samo ih prvo morate uloviti

Zaga i Fićo najbolji su kućni ljubimci koje smo imali, prvo je što nam je rekla Martina Pondeljak iz Dugog Sela. I kad biste pokušali pogoditi tko su Zaga i Fićo, vjerojatno bi zadnje na što biste pomislili bilo da su najbolji kućni ljubimci zapravo – guske.

– Dok smo živjeli u stanu, imali smo tri psa i tri mačke. Imamo petero djece, sama sam odrastala uz životinje i nepojmljivo mi je da djeca ne osjete tu ljubav. Prije godinu dana doselili smo se u ovu kuću, imamo dvorište i više mjesta za životinje – kaže nam M. Pondeljak i dodaje kako su razmišljali kome još uz pse i mačke pružiti dom, bilo je svakakvih kombinacija. Imali su prvo piliće, ali psi baš nisu bili oduševljeni i nisu se dobro slagali. A onda je, prisjeća se, u oglasniku ugledala njih dvoje.

– Imali su tek nekoliko dana kad su stigli k nama, držali smo ih pod lampom, hranili, a oni su samo rasli. I danas svi misle da su puno stariji jer su veliki, stalno nešto jedu jer ih svi hranimo – govori nam Martina uz smijeh. I dok su pilići imali problema sa psima, sad Mrva, Fuki i Lula imaju problema s Fićom i Zagom.

– Njih dvoje uopće se ne boje pasa, uveli su red, pokazali su im da su guske gazde dvorišta. Jedino se baš ne slažu s mačkama, nimalo ne vole Micu, Anu i Elzu – objašnjava nam situaciju u dvorištu. Nedavno je Fićo osvanuo i na Facebooku, u grupi Dugoselske šapice, i to nakon što se ozlijedio, a nitko od veterinara nije ga htio liječiti.

– Pomogli su mi dugoselski volonteri i uputili me u veterinarsku ambulantu Dugi Dog. Svi veterinari koje sam do tada zvala rekli su mi da je najbolje da ga pojedemo, ovdje su mi rekli da dođemo. Liječili su ga dva tjedna. Fićo je ozlijedio rožnicu oka, nitko nije vidio kako se to dogodilo. Oko mu je grozno izgledalo, bilo je puno gnoja koji se cijedio na sve strane. Kod gusaka je problem kad ne vide na jedno oko jer im to stvara dodatne komplikacije. Fićo je gubio ravnotežu, zabijao se jer nije vidio kuda hoda, nije htio jesti – objašnjava nam. Svi su bili jako zabrinuti. I nisu razmišljali što će netko reći kad gusku dovedu veterinaru, nije to brinulo ni supruga Igora koji ga je najčešće vodio. Jer Fićo nije guska, Fićo je dio obitelji. Priznaje da su među svim kućnim ljubimcima Zaga i Fićo nekako i djeci i njima na prvom mjestu.

– Zaista su divni, jako društveni i vole biti s nama. Prate što radimo, hodaju za nama, a posebno za djecom. A možete ih i maziti i ljubiti, samo ih prvo morate uloviti – govori nam Martina. Dodaje kako joj je nedavno veterinar koji je dolazio cijepiti pse rekao da ne smiju u gradu imati kokice i guske.

– Rekla sam mu da su to kućni ljubimci, a kućne ljubimce smijemo imati – kaže i dodaje da bi u njihovu dvorištu vjerojatno bilo i više životinja da nije puno građevinskog materijala jer još nisu sve sredili.

– Nedavno su nam stigli Nala i Simba, dva hrčka. Nika je došla uplakana iz škole, tražila je da ih udomimo. Tko zna gdje nam je kraj – priznaje Martina. A 12-godišnja Nika dodaje da se neki njezini prijatelji boje gusaka pa Zagu i Fiću zatvori kad dođu k njoj, a drugi traže da ih pusti. Na pitanje tko joj je najdraži odgovara kao pravi filozof:

– Svaki je ljubimac dobar na svoj način.

Martina Pondeljak ističe još nešto – uz kućne ljubimce njihove kćeri Nika, Lena, Tara, Kira i Vida naučile su da, osim ljubavi za životinje, postoje i obveze.

– Nemaju problema kad nešto treba očistiti, otići u šetnju sa psima. Uskoro se spremamo i na izložbu, Zaga i Fićo prijavljeni su na dugoselski Pet festival. Bit će to njihov prvi zajednički izlazak iz dvorišta – govori nam i priznaje da ni sama ne zna kako će to izvesti. Do izložbe će lako doći, gusku pod ruku i problem riješen. No, kako će na izložbi ni sama ne zna. S obzirom na to da nema ketegorije ‘guske’, Zaga i Fićo prijavljeni su među mačke. Sigurna je u jedno – bit će to zanimljivo iskustvo.