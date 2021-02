Zagrebački gimnazijalci sudjelovali na simulacijskoj debati na Harvardu

Učenici Prve privatne gimnazije s pravom javnosti imali su čast 12. godinu za redom sudjelovati na godišnjoj konferenciji Harvard Model United Nations – najprestižnijoj svjetskoj simulacijskoj debati, u organizaciji studenata glasovitog Sveučilišta Harvard.

"Riječ je o godišnjoj debatnoj konferenciji 3500 učenika iz 40-ak zemalja, a sudionici se uče izazovima međunarodnog pregovaranja i diplomacije, simulirajući rad Ujedinjenih naroda. Harvard pažljivo bira sudionike ove velike debate, a Prva privatna gimnazija je jedina škola iz Hrvatske i jedna od rijetkih iz cijele Europe koje imaju priliku redovito sudjelovati. Upravo je ova godina 12. za redom kako smo dio najpoznatije debatne konferencije simulacije rada UN-a za učenike", stoji u priopćenju Prve privatne gimnazije.

"Zbog epidemiološke situacije konferencija HMUN 2021. se održala online, od 28. do 31. siječnja 2021. godine, a naše su delegatkinje zastupale zemlju Sijera Leone. Katarina, Kiara, Jolanda i Marta zastupale su četiri odbora unutar Opće skupštine UN-a: World Health Organization, World Conference on Women, Social, Cultural and Humanitarian Committee i Economic and Financial Committee. Teme o kojima su debatirale uključuju koncentracijske logore, korporacije, sekvencioniranje ljudskog genoma i dr. Naše su se zastupnice mjesecima marljivo pripremale s mentoricama prof. Majom Breitenfeld i prof. Dorom Ceceljom, učeći o radu Ujedinjenih naroda, prateći aktualne političke i kulturne medijske sadržaje, ali i proučavajući povijesne krize i teme prijepora među zemljama", naglašavaju.

Ovogodišnja tema HMUN-a koja se proteže svim aspektima je “Informirano djelovanje u doba krize”. Mlade delegate se ohrabruje da se suoče sa izazovima današnjice informiranim djelovanjem, a ne strahom i obmanom, tj. da mogu razriješiti bilo koju krizu ako njihov put leži na istraženom, informiranom djelovanju.

Već 67 godina HMUN na godišnjoj debatnoj konferenciji okuplja mlade srednjoškolske delegate koji se bave gorućim temama od važnosti za politiku, zdravstvo i kulturu. Vještine koje usvajaju tijekom konferencije uče ih kako diplomatski pristupiti gorućim globalnim pitanjima koja su nekada bila aktualna ili s kojima smo trenutno suočeni kao čovječanstvo. Zastupnici se uče učinkovitom pregovaranju, govorništvu, kritičkom mišljenju i timskom radu. Teme koje obrađuju u odborima pripremaju mlade delegate za izazove s kojima je naš planet suočen ili s kojima će se tek susresti, uključujući pandemije, klimatske promjene te mnoga politička pitanja i krize.

Konstruktivne i argumentirane rasprave s vršnjacima, teške odluke, pregovaranja, kompromisi, ali i velik osjećaj zajedništva i postignuća nakon završene konferencije približile su nam svijet diplomacije i aktualnih zbivanja te još jednom naglasile značaj kritičkog mišljenja među mladima. Upravo je ono jedan od kamena temeljca Prve privatne gimnazije koji s ponosom njegujemo među našim učenicima.

"Sigurni smo da će i sljedeća HMUN konferencija biti puna novih izazovnih i zanimljivih tema, a ovogodišnje iskustvo dugo će nam ostati u sjećanju", poručuju.