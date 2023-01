Za život su najpovoljnije Hrvatska, Litva, Portugal...

Oduvijek se u inozemstvo selilo tamo gdje se bolje živi, no moderna vremena okrenula su trend. Sada se putuje i u obrnutom smjeru, tamo gdje su troškovi života niži. Krenulo je s internetom i radom na daljinu, što je u mnogim zanimanjima omogućila ova globalna podatkovna mreža. Sada, međutim, rastući životni troškovi nagrizaju svakodnevicu i u razvijenim zemljama, pa potraga za jeftinijim mjestom za život postaje čak jedan od vodećih razloga za preseljenje, konstatiraju na portalu euronews.travel. Računica je jednostavna, ista plaća ne vrijedi u svim zemljama isto, pa, gdje bolje, tu dulje.

Među 40 zemalja 27.

Kao orijentir, na koji se i euronews.travel poziva, svakako može poslužiti indeks troškova života Numbeo, s uračunatom prosječnom stanarinom, troškovima namirnica, cijenama režija i zabavnih sadržaja. Prema toj ljestvici Hrvatska, recimo, po "jeftinoći" među četrdesetak europskih zemalja zauzima 27. poziciju. Na vrhu ljestvice nema iznenađenja, prva je po visini životnih troškova Švicarska, slijede Norveška i Island dok ponajmanje novca za život treba u Srbiji, Bjelorusiji, Bosni, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Ukrajini.

Inače, za izračune Numbeo kao bazu koristi New York, pa švicarski indeks 114,2 znači da za život u toj zemlji treba 14,2 posto više novca nego u New Yorku. Hrvatski indeks 46,7 znači, pak, da se isti paket proizvoda i usluga u Hrvatskoj kupuje za 46,7 posto svote koja je za isto potrebna u New Yorku, odnosno da u tom gradu za treba 53,3 posto više novca nego za Hrvatsku.

Kako god, portal euronews.travel kao potencijalne destinacije za preseljenje ovih zimskih mjeseci, kada računi za grijanje ozbiljno nagrizaju mnoge kućne budžete, u fokus stavlja Portugal, Crnu Goru i Hrvatsku. Portugal je, pritom, prema troškovima života na Numbeo ljestvici odmah iza Hrvatske, na 28. mjestu s indeksom 45,3, dok je Crna Gora rangirana kao 33., s indeksom 38,9. Portal euronews.travel donosi i što ti indeksi znače konkretno, u svakodnevnom životu.

Tako se u Crnoj Gori, prema tom portalu, osim u tamošnjim srednjovjekovnim gradovima i prirodnim ljepotama uživa i u povoljnim cijenama, pa navode da se u glavnom crnogorskom gradu može pojesti obrok već za 6,40 eura. Krigla piva (9,47 litre) u prosjeku stoji dva eura, a mjesečni najam jednosobnog stana u Podgorici je 372 eura.

Portugal je u konkurenciji kao privlačna destinacija, koja je već sada jedno od najprivlačnijih europskih odredišta digitalnih nomada, sa svojim sunčanim plažama i užurbanim gradovima. Cijene? U restoranima se može pojesti jelo za 12 eura, popiti kriglu piva za 2,50 eura. Jednosobni stan u Lisabonu može se, pak, unajmiti za 1207 eura. U sunčanoj Hrvatskoj, kako je opisuju na euronews.travel portalu, cijene su u globalu nešto više, jer ih dižu gradovi poput Dubrovnika i Splita koje su dodatno proslavile "Igre prijestolja". Ali, konstatira se, da je ta "balkanska zemlja ipak jeftina opcija za doseljenike".

Pristupačan obrok

Pogotovo u navedene tri kategorije, pa se kao pristupačan obrok u Zagrebu navodi jelo za 9,80 eura, cijena krigle piva od 2,40 i mjesečnog najma jednosobnog stana od 560,25 eura. Recimo, iste usluge u Litvi, koja se također navodi kao jedna od europskih zemalja što se već etablirala kao popularna među digitalnim nomadima, nešto su više. Cijena jeftinog obroka je deset eura, krigle piva četiri, dok mjesečna najamnina jednosobnog stana iznosi 720,83 eura.

Dakako, nije u cijenama baš sve. Kod izbora zemlje za preseljenje gleda se uveliko i sigurnost te ukupni sadržaji koji mogu utjecati na kvalitetu života. Prema euronews.travel portalu upravo četiri navedene zemlje, Crna Gora, Portugal, Hrvatska i Litva, mogu ponuditi najizbalansiraniji "paket" za život.

