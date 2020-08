NOVE UPUTE

WHO: Maske bi trebali nositi svi iznad 11 godina, trebale bi se nositi i u školi

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i UN-ov dječji fond (UNICEF) općenito nisu preporučivale da djeca između 6 i 11 godina nose maske, no to bi se trebalo uzeti u obzir u područjima s intenzivnom stopom prijenosa virusa i u posebnim prilikama poput škola