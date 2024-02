Walter je slijep i vrlo snalažljiv, ali nije sretan jer živi u skloništu

Waltera su spasili s obilaznice, da nisu vjerojatno više ne bi bio živ jer potpuno je slijep. Kad je stigla dojava da se pas vrti oko sebe, nisu znali što je s njim, moglo je sve biti posljedica udarca automobila, možda je nešto neurološki, a možda se samo igrao i pokušavao uloviti svoj rep. I to im se, kažu s Farmice, činilo kao najbolja ideja – pas je malo odlutao, zaigrao se, pokupit će ga i vratiti kući. Stigli su do njega i pokupili ga, ali ništa nije bilo onako kako su zamislili.

– Jadničak nije imao pojma gdje je, shvatili smo odmah da je potpuno slijep. Traži, a ne nalazi ono svoje poznato dvorište, ruke koje su ga naučile da pruži šapu na naredbu. Možda te ruke nisu pazile pa su se vrata otvorila, možda ga nisu čipirali jer tko to radi danas? Ili bolje, tko to kontrolira?! Nedostaje mu poznati glas. Nedostaje mu tišina koju sada nema uz 150 pasa u skloništu. Strah ga je, znamo. Ne vidi ih, ali ih čuje. Nije beba, negdje je rastao, negdje je naučio maziti se. Negdje je naučio dati šapu. A to negdje u trenu je nestalo – napisali su u svojoj objavi. Nitko im se do sada nije javio, nitko Waltera nije tražio. A Walter je pas kao i svaki drugi, savršeno mapira prostor u kojem se nalazi.

Foto: Privatni album

– Pružit će vam toliko ljubavi i nježnosti. Manite se predrasuda, Walter živi potpuno normalno. Podijelite s njim svoj dom. Slijep je, ali jako pametan, savršeno snalažljiv i nesretan u skloništu – ističu.

Walter je trenutno u Našicama. Ako mu možete pružiti dom, javite se Farmici na mail farmicanasice@gmail.com ili im pošaljite poruku u inbox na Facebook stranici.