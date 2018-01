Hoćemo li napokon osjetiti pravu zimu? Evo što nas očekuje

Teško je ovih dana povjerovati da smo usred zime, a nakon provjere vremenske prognoze izgleda da ćemo do kraja ovog tjedna u toj nevjerici i ostati jer onih glavnih obilježja zime – snijega i hladnoće – nema na vidiku.

Umjesto toga, prema podacima DHMZ-a, očekuju nas sunčani, poluoblačni i oblačni dani, ponegdje s kišom (uglavnom u gorskim predjelima i priobalju, osobito tijekom vikenda), a da stvar bude još neobičnija dnevne temperature zraka rast će, do u siječnju nezamislivih čak 15 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Osobito topao bit će blagdanski vikend pred nama. Kad je riječ o zimi, razumljivih i očekivanih temperaturnih minusa gotovo da i neće biti, osim u gorskim predjelima. No oni se neće moći osjetiti tijekom dana, nego u noćnim i ranojutarnjim satima kada će se temperature zraka kretati od -2 do -4 Celzijeva stupnja. Ovo zatopljenje moglo bi otopiti i ono malo prirodnog snijega kojeg još ima u Gorskom kotaru, dok bi do kraja tjedna bijel i prirodno snježan mogao ostati samo Zavižan.

