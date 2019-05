Vratili je na posao iako je pod istragom zbog krađe novca

Jednu Siščanku policija tereti da je uzela 126.049 kuna od osoba s posebnim potrebama, koje su bile smještene u Centru za rehabilitaciju u Komarevu pokraj Siska. Zbog toga je dobila i otkaz, no nedavnom presudom Općinskog suda u Sisku Centar je mora vratiti na svoje staro mjesto te isplatiti zaostatke plaća. Iako je u tijeku postupak kojeg Županijsko državno odvjetništvo vodi protiv dviju osoba, uključujući i spomenutu djelatnicu Centra.

Naime, sisačka policija je u travnju ove godine prijavila bivšu ravnateljicu Centra za rehabilitaciju Komarevo Ivanu Pavlović te djelatnicu istog centra Sanju Pavičić zbog sumnje u pronevjeru novca kojeg su korisnici tog doma, odrasle osobe s posebnim potrebama, dobivale kao džeparac. Bivšu ravnateljicu, nekoć gradsku vijećnicu SDP-a, policija tereti za pronevjeru 10.804 kune u kolovozu i rujnu 2015., a djelatnicu za pronevjeru ukupno 126.049 kuna od listopada 2015. do kolovoza 2018.

Manjak novca utvrđen je u kolovozu 2018., nakon čega je tadašnja ravnateljica dala otkaz, dok je Sanja Pavičić 23. kolovoza dobila izvanredni otkaz. Centar za Komarevo je, nakon utvrđenog manjka, podnio kaznenu prijavu protiv bivše ravnateljice, kao odgovorne osobe ustanove, dok protiv djelatnice to nisu učinili. Upravo zbog toga, sud je naložio i njen povratak na posao uvažavajući sljedeći argument iz tužbe “da je tužiteljica počinila to, za što ju se tereti u obrazloženju odluke otkaza ugovora o radu, tuženik bi pokrenuo kazneni postupak protiv nje, a što nije učinjeno.“

Zbog čega Centar za Komarevo nije podnio kaznenu prijavu iako su u obrazloženju otkaza djelatnici naveli da je “pregledom stanja sredstava za osobne potrebe korisnika centra utvrdio manjak sredstava od 105.590,95 kn, a za koji manjak je odgovorna tužiteljica, te da se sef u kojem se nalazi novac nalazi u radnoj prostoriji tužiteljice“, nažalost nismo saznali jer sadašnji ravnatelj Centra Ivor Borovnjak nije htio komentirati presudu, niti odgovoriti na naša pitanja, uz tek najavu žalbe na ovu presudu.

“S obzirom na to da je sudski spor u tijeku suzdržavamo se od ikakvih komentara” – stoji u odgovoru iz Centra za rehabilitaciju. No, Općinski sud u Sisku nije uvažio ni zahtjev Centra za rehabilitaciju za prekidom postupka do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.