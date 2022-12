Vozio drogiran i s 1,4 promila, nije stao policiji, pokušao pobjeći pješke... Ide sedam dana u zatvor

Sedam dana zatvora dobio je 24-godišnjak koji je uhvaćen kako vozi pijan i drogiran. Kako je priopćila PU istarska, on je 19. prosinca u 23.45 upravljao Škodom pulskih oznaka te se kretao kolnikom Ulice Vidikovac u smjeru Voltićeve ulice.

Uočila ga je policijska patrola, koja ga je pokušala zaustaviti. Davali su mu zvučne i svjetlosne signale, tražeći ga da stane. No on to nije napravio, već je nastavio voziti kolnikom Ulice Monte Paradiso, Ulicom Prekomorskih brigada, pri čemu je počinio više prometnih prekršaja. Dovezao se do Ulice Verudela, zaustavio vozilo i pokušao pobjeći pješke, no policajci su ga sustigli i uhitili.

Alkotestiran je i ispalo je da ima 1,4 promila alkohola. Testiran je i na droge, a test je bio pozitivan. Odveden je prvo u postaju, a zatim pred suca koji ga je poslao u zatvor na sedam dana.

