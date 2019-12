Vozio blago retardiranu djecu, pa 14-godišnjakinju seksualno napastvovao

Muškarac (61), (identitet mu ne navodimo zbog zaštite žrtve, op.a.) na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog optužbi da je mjesecima seksualno napastvovao djevojčicu s posebnim potrebama, koja je u vrijeme kada se to događalo imala 14 godina.

Prema optužnici, povremeno je vozio djecu s posebnim potrebama do osnovne škole u okolici Zagreba, nakon čega je tu istu djecu razvozio kućama. Tereti ga se da se od 15. listopada 2017. do 28. veljače 2018. pobrinuo da prvo razveze svu ostalu djecu kućama kako bi sam ostao sa svojom žrtvom.

Da bi stekao njezino povjerenje, vodio ju je po trgovačkim centrima i ugostiteljskim objektima gdje joj je kupovao ćevape i sladoled. Malo po malo počeo ju je prvo milovati po kosi, a zatim pipkati i po tijelu. Dirao ju je po intimnim dijelovima tijela, te je tražio da i ona njega također dira po intimnim dijelovima tijela. Tražio je i da ga oralno zadovolji, no djevojčica, koja je inače, blago mentalno retardirana, odbila je to napraviti. A 61-godišnjak joj je tada na svom mobitelu pokazao porno film, u kojem je prikazan i oralni seks.

- Evo pogledaj, da znaš što treba raditi - kazao joj je.

Što joj se događa na putu od škole do kuće, djevojčica prvo nije govorila nikome, no onda se ipak odlučila povjeriti učiteljici. Učiteljica je odmah reagirala, tim više što joj se ranije pomajka djevojčice potužila da se njezina pastorka svakim danom sve kasnije vraća kući. Uz to, pomajka djevojčice učiteljici je prijavila i da je kod svoje pastorke našla mobitel koji joj je dao vozač.

Nakon što joj je djevojčica ispričala što joj se događa, učiteljica je o svemu obavijestila policiju pa je 61-godišnjak uhićen 22. ožujka 2018. i pritvoren. Nakon provedene istrage, optužen je za tri kaznena djela, spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina za što je po zakonu propisana kazna od tri do 15 godina zatvora, bludne radnje, za što je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora te za upoznavanje djece s pornografijom što se kažnjava s do tri godine zatvora.

Tijekom suđenja ispitana je i žrtva, koja je s nelagodom, no do u detalja ispričala što joj se događalo, a sud je u cijelosti vjerovao njezinom iskazu. Optuženi je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri i pol godine zatvora, olakotnim mu je cijenjena ranija neosuđivanost, što je teško bolestan te ide na kemoterapiju.

Otegotnih okolnosti nije bilo jer su već sadržane u kvalifikaciji kaznenog djela. U kaznu mu se uračunava vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, od 22. ožujka 2018. do 25. listopada 2018. Izrečena mu je i zabrana približavanja školama, vrtićima i ustanovama gdje se skupljaju djeca. Tim ustanovama ne smije se približiti na manje od 100 metara, a više ne smije ni prevoziti djecu niti prilaziti žrtvi.