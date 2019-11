Vozač u čudu gledao tko vozi dvojicu muškaraca na motociklu

Zahvaljujući internetu, danas smo svjedoci uistinu bizarnih scena koje se događaju diljem svijeta.

Tako je na Twitteru postala hit snimka s ceste na kojoj se vidi kako pas upravlja motociklom na kojem sjede još dvije osobe.

Nevjerojatna situacija snimljena je iz automobila koji je vozio iza motocikla.

Na snimci se vidi kako na motociklu sjede dvije osobe. No, na prvom mjestu sjedi pas koji prednje šape drži na volanu motocikla, dok su muškarcu iza njega ruke slobodne.

They see me rollin pic.twitter.com/59HxNpqLPA