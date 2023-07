Vozač kombajna teško ozlijeđen u sudaru s vlakom

Vozač kombajna teško je ozlijeđen u naletu vlaka na pružnom prijelazu u Pleternici. Kako se navodi u priopćenju Policijske uprave požeško-slavonske, u petak 21. srpnja oko 17.50 sati u Ulici Antuna Matije Relkovića u Pleternici 56-godišnji vozač upravljao je neregistriranim radnim strojem (kombajnom) i za vrijeme dok nema policu obveznog osiguranja.

Dolaskom do pružnog prijelaza vozač nije zaustavio radni stroj iako je prugom prometovao vlak kojim je upravljao 51-godišnjak. Tom prilikom došlo je do udara prednjeg dijela vlaka u prednji dio radnog stroja, a nakon toga dolazi do odbacivanja radnog stroja na poljoprivrednu površinu.

VIDEO Na pružnom prijelazu u Pleternici vlak naletio na kombajn

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 56-godišnji vozač kombajna koji je, kako doznajemo, ispao kroz vjetrobransko staklo te je vozilom Hitne medicinske pomoći odvezen u požešku Opću županijsku bolnicu.

- Protiv vozača kombajna slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - priopćili su iz policije. Kako doznajemo, u vlaku je u trenutku nesreće bilo dvoje putnika koji su prošli bez ozljeda. Vlak koji je udario u kombajn prometuje na liniji od Nove Kapele do Velike.

