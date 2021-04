Vozač iz Dubrave otkrio kako je došlo do nesreće: 'Ja nisam obijesni vozač'

Boško Dimitrijević (67) iz Zagreba osumnjičen je da je skrivio prometnu nesreću na Aveniji Dubrava u kojoj je oštećen značajan broj automobila, međutim on odbacuje optužbe da je obijestan vozač te navodi kako je kamera u njegovom automobilu snimila sve detalje.

- Ja nisam obijesni vozač, ja imam 67 godina. Ljudi su svašta napričali, ali nasreću u autu imam kameru koja me je cijelo vrijeme snimala i pratila, rekao je Boško Dimitrijević za 24sata.

Kazao je i to da ni njemu samom nije jasno što se to dogodilo. Na pitanje, misli li na to da je pao u nesvijest tijekom vožnje, rekao je da je bilo tako.

- To je bilo kad sam kretao sa semafora - ponovio je Boško.

VIDEO: Teška prometna nesreća u zagrebačkoj Dubravi snimljena nadzornim kamerama

U bolnici gdje su ga pregledali nakon nesreće su pak 67-godišnjaku otkrili opasnu aneurizmu za koju nije ni znao. A on sam je odbacio navode o ranijoj nesreći.

Državno tužiteljstvo objavilo je u svojem priopćenju kako je 67-godišnjak vozio brzinom znatno većom od dozvoljenih 50 kilometara na sat i to na tramvajskim tračnicama zbog čega je izgubio kontrolu and vozilom i udario parkirane automobile. U nesreći je oštećeno osam automobila, kao i izlog trgovine. Nastala je šteta više od 600 000 kuna. S obzirom na manjak dokaza, tužiteljstvo je odbacilo prijavu policije za obijesnu vožnju.