Vojno najjači u Europi, a ne šalju tenkove. Ukrajinci poručuju: Ne možemo se boriti smećem protiv Rusa

Francuska je prva najavila opskrbljivanje Ukrajine zapadnim oklopom ističući da će donirati lake oklopnjake AMX-10RC. Time je ponovo bila pretekla Njemačku, no sada je ipak zaostala jer u Ukrajinu idu glavni borbeni tenkovi, njemački Leopard 2, američki M1A1 Abrams i britanski Challenger 2, no ne i francuski Leclerc. Francuska premijerka Elisabeth Borne, nakon potvrde slanja Leoparda 2, rekla je pred zastupnicima da još nije došlo ni do kakve odluke.



- Što se tiče tenkova Leclerc, Ministarstvo obrane nastavlja s analizom. No, tema pomoći Ukrajini nije ograničena samo na to naoružanje - rekla je Borne. Razlog je vrlo konkretan – Leclerc se ne proizvodi od 2008., ne koristi ga toliko zemalja kao Leopard 2 pa ih i ima znatno manje. Proizvođač Nexter može ponovo pokrenuti proizvodnju, no u ovim uvjetima teško je reći koliko bi to imalo smisla. Francuska ih u upotrebi ima 226 te još 180 u pričuvi. Zamjenu nemaju, a predviđena je i modernizacija postojećih Leclercova kako bi ih se uklopilo u novu doktirnu francuske vojske.