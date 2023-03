Vojnik HVO-a oslobođen optužbi da je ubio pripadnika Armije BiH

Marko Radić, bivši pripadnik HVO-a na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je oslobođen optužbi za ratni zločin nad ratnim zarobljenicima. Riječ je o događaju koji se zbio 31. svibnja 1993. na području Uskoplja - Gornjeg Vakufa, u vrijeme dok je trajao, kako se navodi u optužnici nemeđunarodni oružani sukob između postrojbi HVO-a i Armije BiH. Taj su dan, prema optužnici, pripadnici HVO-a zarobili dvojicu pripadnika Armije BiH, Bajru Gudića i Rešada Karahodžića, koje su nasilno ugurali u kombi. Kombi je vozio jedan od pripadnika HVO-a, a u nekom trenutku Gudić je ubijen hicima u glavu i leđa. Ubio ga je suvozač.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, Tamara Pleše, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda navela je kako je točno da se radi o strašnom ratnom zločinu u kojem je izgubljen jedan mladi život.

- Sud se može složiti s tom konstatacijom oštećenog Rešada Karahodžića. Isto tako sud se može složiti i s konstatacijom oštećenika da za svaki zločin počinitelj mora odgovarati. No sud se ne slaže s konstatacijom da za ratni zločin ili bilo koji drugi zločin odgovara bilo tko. Tijekom ovog postupka su saslušani brojni svjedoci ili su pročitani njihovi iskazi. Pregledana je dokumentacija i iz dokaznog postupka ne proizlazi da je utvrđen točan identitet počinitelja. Jedini neposredni svjedok i očevidac događaja je Karahodžić. On je jedini koji zna kako su bili zarobljeni i kako je Gudić ubijen. Iskaz je davao tri puta i sva tri iskaza su identična. I niti u jednom od tih iskaza nije spomenut identitet počinitelja. Isti dan kada je zločin počinjen, kazao je da je počinitelj možda netko koga zovu Marica. Optuženom je nadimak Macaro ili Makaro pa tu čak ni rod nadimka nije pogođen - kazala je sutkinja.

Dodala je da se na temelju toga ne može zaključiti identitet počinitelja, pogotovo zato što su se tijekom postupka spominjala druga dva imena, a te osobe nisu optužne, već su neki od njih saslušavani ako svjedoci i porekli su da imaju veze s događajem.

- Brat i sestra ubijenog Gudića su svjedočili kako im je njihov otac rekao da je Marko Radić počinitelj te da mu je to rekao Karahodžić. Međutim Karahodžić je to na sudu zanijekao. Iskazivao je da mu je Gudićev otac kazao da je sam došao do tog identiteta te da je od Karahodžića tražio da ga potvrdi, što je on odbio jer, kako je kazao nije poznavao te ljude i nije znao njihov identitet. Osim toga, Radića svjedoci po čuvenju ne spominju, a on je optužen. Presude se donose na temelju dokaza, a ovdje nema dokaza iz kojih bi bez ikakve sumnje proizlazilo da je Radić počinitelj - kazala je sutkinja.

Radić već godinama ima prebivalište u Hrvatskoj, a ovaj spis je našem pravosuđu ustupljen iz BiH.

Video: Tuđman obećavao ravnopravnost svima, a onda je prema njemu krenuo čovjek s pištoljem u ruci