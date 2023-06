Vojni analitičar: Prigožinu se bliži kraj, po svim pitanjima. I život mu je u opasnosti

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas se, dva dana nakon oružane pobune u Rusiji, obratio javnosti te kazao kako će odgovorni biti "izvedeni pred lice pravde". Iz njegovog se obraćanja zaključuje kako će organizatori Wagnerove pobune ipak biti procesuirani, a bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević rekao je da je Putin to kazao jer u međuvremenu vjerojatno konsolidirao vlast.

"Pretpostavljam da će Putin ovo objasniti kao potez koji on kao predsjednik države mora poduzeti, da je neovisno tijelo državni odvjetnik podnio optužni prijedlog i da će sve biti riješeno po zakonu", rekao je Kovačević u emisiji "Otvoreno" HRT-a.

Stručnjak za geostrategiju Gordan Akrap rekao je da ga Putinov obrat ne iznenađuje. "Ovo je praktički pokušaj jačanja Putina samog sebe, njegove pozicije unutar Rusije, samo je pitanje koliko će to učinkovito završiti. Naime, sasvim sigurno će doći do daljnje destabilizacije i do pokušaja određenih krugova unutar grupe Wagner, pod uvjetom da sigurnosni sustav Rusije nije našao odgovarajuću zamjenu za Prigožina, koji će nastaviti voditi bar one neke dijelove Wagnera koji će biti integrirani unutar sastava ruskih oružanih snaga", rekao je Akrap.

Vojni analitičar Marinko Ogorec, govoreći o Prigožinu, navodi: "Nakon ovoga što smo čuli, očito mu je itekako loša pozicija. Mislim da se Prigožinu, kratko rečeno, bliži kraj, po svim pitanjima. I život mu je u opasnosti".

Akrap smatra kako su Putinu autoritet, snaga i moć na putu ozbiljnog zalaska. "Možemo očekivati u dogledno vrijeme, pogotovo u slučaju da Ukrajinci donesu određene pozitivne pomake na bojišnici, suočavanje Putina s ljudima iz svoje okoline", rekao je.

Što se tiče sklanjanja Wagnerovaca u Bjelorusiju, Ogorec to opisuje kao sklanjanje ovaca u vučju jazbinu. "Oni će biti izručeni i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko poslušno će postupiti po nalogu svog 'starijeg brata' Putina", rekao je.

