Vojni analitičar: 'Iran nema šanse. Njihov maksimum je ovo što trenutačno rade'

Sukob između Irana i Izraela ulazi u šesti dan, a prema ocjeni vojnog analitičara Antonija Prlende, riječ je o mnogo dubljoj igri moći – Iran neće stati dok ne razvije nuklearno oružje, a Izrael će učiniti sve što je u njegovoj vojnoj moći da ga u tome spriječi. U razgovoru za N1, Prlenda je dao pregled odnosa snaga između dviju vojski, motiva napada, prijetnje šireg regionalnog sukoba te koliko su zapravo moćni iranski raketni kapaciteti.

Napade na iranske ciljeve Izrael opravdava tvrdnjom da je Teheran na korak do nuklearne bombe. Prlenda pak ističe da se slična retorika ponavlja već godinama. "Već 15 do 20 godina, svaki put kad se Iran približi ozbiljnijem koraku prema izradi nuklearne bombe, uslijede snažne međunarodne ekonomske sankcije, napadi na znanstvenike ili, kao sada, udari u kojima im se uništavaju ključna postrojenja." Po njegovim riječima, Iran uporno razvija balističke projektile i nuklearni program, često na račun ostalih grana vojske, što ga čini ranjivim na precizne izraelske udare. "Možemo biti sigurni da je Iran u posljednje vrijeme napravio velike korake u tom smjeru. Znaju da će politički biti znatno snažniji kad jednom budu imali atomsku bombu."

Na pitanje koliko je realna opasnost od nuklearne katastrofe u slučaju izraelskog napada na iranska nuklearna postrojenja, Prlenda priznaje da postoji određeni rizik, ali da takav scenarij trenutno nije najizgledniji. "Predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju upozorili su da može doći do oštećenja postrojenja koja mogu izazvati radijaciju. Međutim, ono što je najozbiljnije obično je duboko pod zemljom, pa je znatno teže doći do situacije u kojoj bi nastupila katastrofa poput nuklearnog zračenja. Moguće je nešto slično kao u Černobilu – da bude oštećen reaktor i da se zatim širi radioaktivni oblak. No, prema onome što se trenutačno zna i radi, do toga ne bi trebalo doći."

Iako je jasno da Izrael priželjkuje pad iranskog režima, Prlenda smatra kako se takav cilj ne može ostvariti isključivo vojnom silom. "Što jače udaraš silom, to veći bude otpor. Zračna sila sama po sebi nije dovoljna za promjenu režima – mora postojati unutarnja želja građana za promjenom", upozorava. Dodaje i da su zabilježeni kontakti između Izraela i sina bivšeg iranskog šaha, no smatra kako ta opcija nema širu podršku među građanima Irana.

Zašto su koristili zrakoplove umjesto raketa?

Izrael se u ovoj operaciji odlučio za korištenje borbenih zrakoplova, umjesto klasičnih raketnih udara. Prema Prlendi, to je bila strateški i financijski logična odluka. "Ratno zrakoplovstvo Izraela jedno je od najmoćnijih u svijetu. U operaciji su angažirali 200 zrakoplova – broj koji ni SAD ne bi lako mogao aktivirati. Ozbiljnost operacije očituje se i u činjenici da su se neki zrakoplovi vratili s neiskorištenim bombama – kako bi se streljivo sačuvalo za moguće sljedeće udare."

Kada je riječ o iranskim zračnim snagama, Prlenda naglašava da je riječ o prilično zastarjelom arsenalu. "To su F-4, F-5 i F-14 – zrakoplovi iz vremena filma Top Gun. Imaju možda 20 Migova-29, ali to ne predstavlja ozbiljnu prijetnju Izraelu. Tek nedavno pokušavaju nabaviti Su-35 iz Rusije."

Iako se često čuje da izraelske vojne operacije ne uključuju kopnene postrojbe, Antonio Prlenda pojašnjava da ipak postoji "terenski element" – i to u obliku tajnih agenata. "Specijalci Mossada ušli su u Iran i upravljali dronovima iznutra. Riječ je o velikim udaljenostima i želji da se izbjegnu žrtve među trupama", kaže Prlenda.

Iran je uzvratio vlastitim napadima, koristeći ono čime raspolaže – kombinaciju dronova i balističkih projektila. Prlenda ističe da ni najnapredniji obrambeni sustavi, poput izraelske "Željezne kupole", nisu nepogrešivi. "Uzvratili su dronovima i balističkim projektilima. Sama činjenica da toliko raketa prolazi pokazuje da ni "Željezna kupola" nije savršena."

Kada je riječ o ishodu sukoba, Prlenda ne vidi sumnju u to tko će izaći kao pobjednik. "Iran nema šanse. Njihov maksimum je ovo što trenutačno rade. Ne žele dugotrajni sukob – žele pregovore, jer znaju da ih vojska ne može spasiti." Prema njegovim riječima, Iran je godinama ulagao ogromna sredstva u razvoj raketnog i nuklearnog arsenala, dok su zanemarene druge grane vojske. Dokaz tome je i činjenica da je prvog dana ispaljeno između 150 i 200 projektila, ali su napadi vrlo brzo oslabili – u nastavku je broj pao na svega 30 ili manje. "Iran želi simbolično odgovoriti, pokazati građanima da reagira, ali vojno to nije nanijelo ozbiljnu štetu Izraelu."

Velike sile iza kulisa: Diplomacija, interesi i skrivena podrška

Prlenda smatra kako izraelski vojni udari na Iran vjerojatno nisu pokrenuti bez barem prešutnog odobrenja Sjedinjenih Američkih Država. "Sumnjam da su prvi udari prošli bez Trumpova znanja. Ne vjerujem da on nije znao – to je velika, opsežna operacija. Čak i da mu Izraelci nisu rekli, njegovi vojni zapovjednici u Pentagonu sigurno su ga informirali. I da se Trump tome protivio, poručio bi Izraelu da to ne čine. No, nije rekao ništa. Trump nije čovjek za strpljive pregovore – on sve rješava silom, bilo ekonomskom ili vojnom. Očito mu se jako sviđa što Izrael radi, i nažalost, sve je moguće", rekao je.



Prlenda procjenjuje da bi Iran, ako ga nitko ne zaustavi, mogao doći do funkcionalnog nuklearnog oružja u roku od dvije godine. "Vjerujem da bi je mogli razviti za dvije godine ako ih nitko ne zaustavi. Ova operacija ih možda samo dodatno učvršćuje u toj namjeri."