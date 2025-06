Oglasio se Trump o napadu na Iran, pa opet šokirao: 'Možda ću to učiniti, možda neću. Nitko ne zna što želim'

Američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući odgovarao je na pitanja novinara. Brzo je odbacio sva pitanja o američkoj umiješanosti u Iranu. Novinari su ga pitali o mogućoj američkoj intervenciji. "Ne mogu to reći. Možda ću to učiniti, možda neću. Nitko ne zna što želim učiniti. Ali mogu reći ovo: Iran ima puno problema i želi pregovarati" Zatim je ponovio svoju tvrdnju izrečenu nekoliko puta posljednjih dana a to da je Iran trebao biti spremniji pregovarati prije nego što je Izrael napao.

Trump je nadalje rekao da su iranski pregovarači predložili da "možda dođu u Bijelu kuću", iako je rekao da je to teško. "Imali su loše namjere, znate, 40 godina su govorili smrt Americi, smrt Izraelu, smrt svima ostalima koje nisu voljeli", dodao je. Rekao je i da "ništa nije gotovo dok nije gotovo" i da je rat "vrlo složen". "Rekao bih da smo doista napravili velik napredak. I vidjet ćemo. Sljedeći tjedan će biti jako velik, možda manje od tjedan dana, možda i manje", kazao je. Rekao je i da nije siguran koliko bi sukob mogao trajati, s obzirom na to da je iranska protuzračna obrana desetkovana.

"Dvije vrlo jednostavne riječi: bezuvjetna predaja. Dosta mi je", kazao je. Također je rekao da vjeruje da Iranci imaju "loše namjere" s nuklearnim programom svoje zemlje. Trump je dodao da voli Irance i da ih je mnoge upoznao tijekom karijere. Brzo je prešao na druge teme, uključujući Ukrajinu i Rusiju.