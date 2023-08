Podravina odahnula, razina vode opada, no Drava prijeti nizvodno: 'Strašno je gledati što je voda učinila'

Vodostaj Drave u Koprivničko-križevačkoj županiji od jučer opada te se do danas smanjio za više od pola metra tako da ondje više nije izvanredno stanje nego su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava.

Najkritičnija je situacija bila uz umjetno jezero Šodericu u koje je prodrla Drava, te u mjestima Torčec i Sigetec. Naselje Torčec u općini Drnje, zahvaljujući cjelodnevnim naporima žurnih službi i volontera, i dalje odolijeva prelijevanju potoka Gliboki u koji se ulila voda iz Drave. Dok se u Podravini vodostaj Drave smanjuje, vodeni val putuje prema Slavoniji i ondje Drava iz sata u sat raste.

Tijek događaja:

9:15 - U Dravskoj ulici u Drnju su i dalje vatrogasci i HGSS, čijim se čamcem može do određenih kuća. Među kućama koje su najviše pogođene je i ona gospođe Branke. "U dva podruma je voda, najviše tu spašavam i gdje imam peć za centralno grijanje. Sve je poplavilo, ali tijekom noći je pala voda i odmah je olakšanje. Vrt više nemam, nažalost, sve je otišlo, a baš sam imala svega", rekla je mještanka za ePodravinu.

8:38 - Drava polako pokazuje tendenciju povlačenja, doznaje Glas Podravine od načelnika Općine Drnje Petra Dombaja. U samom Drnju, točnije u poplavljenoj Dravskoj ulici, razina vode je vidljivo opala. "Potok Gliboki više ne teče uzvodno što je uzrokovalo prelijevanje vode iz jezera Šoderice u koju je pak utjecala Drava", kaže Dombaj.

Što se pak mjesta Torčeca tiče, tamo su uspješno obranjene kuće kojima je također prijetio Gliboki. Ipak, upozorava Dombaj, trebat će dani da se voda povuče skroz u svoja korita, a štete će sigurno biti ogromne. Dobra strana jest to što u najkritičnijim danima nisu stradali ljudi. "Strašno je gledati što je voda učinila, čak ju je i okolno tlo upilo kao spužva", opisao je Dombaj.

8:28 - Zbog vode na kolniku prekinut je promet na cestama:

DC41 Drnje-Botovo-GP Gola;

DC8 u podvožnjaku Žabica u Rijeci;

ŽC3041 u mjestu Bukevje;

LC26126 Donja Dubrava-Selnica Podravska;

nerazvrstana cesta u mjestu Palanjek kod Siska;

Brezovica-Botinec (Brezovička cesta).

8:24 - Martin Srša, načelnik općine Sveti Martin na Muri, za HTV rekao je da je situacija s vodostajem puno bolja nego prije četiri dana kada je bio najveći vodostaj rijeke Mure u povijesti. - Rijeka se vraća u svoje korito, naziru se prve štete, još nismo bili na terenu i vidjeli sve objekte koji su bili poplavljeni. Na sreću nije ih bilo toliko puno koliko ih je moglo biti da je nasip popustio, dodao je. Načelnik je dodao da će se štete još utvrđivati te da će sanacija trajati dugo.

7:35 - Pozitivno je što vodostaj Drave, iz sata u sat, pada u Botovu, no potpuno povlačenje voda na ovom području potrajat će sigurno par dana, procijenio je jutros Tomislav Novosel iz Centra za obranu od poplava Hrvatskih voda. „Tijekom srijede slijedi stabilizacija i normalizacija vodostaja, slijede bolji dani za općine Drnje, Peteranec i ostala naselja uz Dravu“, rekao je Novosel za Hrvatski radio.

Naveo je i kako će nizvodno od tih mjesta, na 200-tinjak kilometara dugom putu do Dunava, Drava sigurno ugroziti još neka naselja. Protok od 2500-2600 metara kubnih u minuti ozbiljan je protok, kaže Novosel. Rekordni vodeni val i vodostaj Drave u Osječko-baranjskoj županiji očekuje se u petak, no Novosel ističe da se na području samog Osijeka ne očekuju neki problemi.

Bit će slično kao 2014., no od tada smo nadvisili i ojačali dravske nasipe, kazao je predstavnik Hrvatskih voda, dodajući kako će sigurno biti kritičnih mjesta, poput naselja Karašica. To očekujemo za dva do tri dana, imamo vremena za pripremu i nadamo se da će sve proći bez problema, rekao je Novosel.

7:00 - Općina Legrad objavila je da se voda na Šoderici povukla, ali da ima još puno posla te da su svi dobrodošli pomoći.

- Uništena nam je cijela obala - objavio je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić.





6.30 - Na Jadranu u srijedu sunčano, mjestimice uz malu naoblaku. U unutrašnjosti djelomice sunčano uz postupni porast naoblake, od sredine dana lokalno uz malo kiše ili pljuskove s grmljavinom, uglavnom u sjeverozapadnim i središnjim krajevima te u Gorskom kotaru.

Oborina će biti češća i vjerojatnija navečer, a tijekom noći se očekuje i u istočnim predjelima. Vjetar većinom slab, na istoku zemlje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro burin, od sredine dana umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 24 do 29 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

