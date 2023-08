Predivan potez slovenskog poduzetnika: Odlučio sam obnoviti most koji se urušio u poplavi

Nakon velike poplave koja je odnijela više života u Sloveniji stigla je i jedna prekrasna priča koja je odjeknula zemljom. Naime, jedan poduzetnik odlučio je sam postaviti novi novi most preko Meže u Prevalju, nedaleko od granice s Austrijom.

Most se nije u potpunosti urušio, prenosi N1, no njime nije sigurno prijeći. Poduzetnik Ambrož Duler zato je odlučio priskočiti u pomoć i igraditi novi pješački most koji će biti dug 22 metra i širok 2,5 metra.

>> VIDEO Užasni prizori iz susjedstva: Poplava u Sloveniji 'pojela' je kuću

- Ostali smo bez mosta, moramo pomoći - kazao je. Prvi dijelovi već su postavljeni, a do večeri bi novi most od lješnjaka mogao biti dovršen.

