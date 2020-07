Vlasti planiraju otkupiti medije u Poljskoj od stranih vlasnika

U kampanji za poljskog predsjednika u kojoj je za dlaku ponovo pobijedio Andrzej Duda, saveznik vladajuće stranke Zakon i pravda (PiS) isticala se jedna od optužbi prema medijima koju se već prije moglo čuti iz konzervativnih poljskih krugova koji su na vlasti. A to je optužba da se mediji miješaju u unutarnje stvari Poljske. Ne svi, nego poglavito strani, ali i oni poljski mediji koji su u stranom vlasništvu.

Stvaraju “krivu sliku”

Novi (stari) poljski predsjednik Duda višekratno je optuživao te medije kako dezinformiraju svjetsku javnost o stvarima koje se tiču poljske unutrašnje politike. On i saveznici mu iz PiS-a zastupaju stajalište kako bi više utjecaja i moći trebali imati poljski mediji, dakle ne oni u stranom vlasništvu. I sada će se, prema više najava, dogoditi ono što se već i prije najavljivalo – Poljska kreće u reformu medija. Šef PiS-a Jaroslaw Kaczynski izjavio je nacionalnom poljskom radiju kako se nada da će reforme biti dovršene do novih parlamentarnih izbora 2023.

– Uspjet ćemo to napraviti puno brže, bitno prije kraja našeg mandata, barem na zakonodavnom nivou, ali uspjeh ovog procesa povezan je s puno promjena koje ćemo donijeti u našoj zemlji kao i u međunarodnim odnosima – rekao je Kaczynski.

On i njegovi kolege u PiS-u tvrde da će novi zakon biti sasvim u skladu s pravilima EU, što bi ipak moglo omesti njihove planove da znatno smanje utjecaj medija u stranom vlasništvu, gdje se posebice apostrofira TVN TV koja je u vlasništvu Discoveryja. Katalizator je približavanja ovakvoj odluci pobjeda Dude na nedavnim predsjedničkim izborima, ma koliko ona bila tijesna. Kritike prema medijima u stranom vlasništvu pojačale su se. Kaczynski je izjavio da se sva potencijalna nova pravila pažljivo analiziraju te se o njima raspravlja.

Primjerice, Reuters navodi kako je u planu čak i otkup regionalnih glasila, novina, od kojih su sada mnogi u rukama njemačkih izdavača. Od jeseni prošle godine intenziviraju se napisi zapadnih medija o stanju u medijima u Poljskoj koje se očito drži ključem za odnose s tom zemljom, odnosno za smanjenje utjecaja vladajuće stranke Zakona i pravde. Ako se pogleda prošlogodišnji Reutersovo izvješće o najutjecajnijim medijima u pojedinoj državi, pronaći ćemo tvrdnju kako vladajući nude izravnu ili neizravnu podršku provladinim medijima dok su prema vlasti kritično nastrojeni novinari čak i meta, ponekad čak i policije. Iz tog je izvješća lako zaključiti kako su televizije ključne i najvećeg su utjecaja. Prvi je put rast njihovih prihoda 2018. je nadmašio rast prihoda internetskih portala.

Javna televizija TVP ostvarila je rast prihoda od 14%. Njima je ipak problem naplata pretplate koja pada, no zato rastu državne subvencije. One su izdašne i za novine Gazetu Polsku, Sieci i Do Rzeczy čijih 45, 40, odnosno 23 posto prihoda dolazi od države. Međutim, najveći utjecaj i dalje imaju neovisni mediji poput varšavske Gazete Wyborcze koja je krajem 2018. imala više od 170.000 digitalnih pretplatnika.

I ove godine odnosi su na poljskom medijskom tržištu ostali isti, uz rast pojedinih medija poput Gazete Wyborcze koja gaji istraživačko novinarstvo, zbog kojega su neovisni mediji i dalje top brendovi na poljskom medijskom tržištu. Američki Foreign Policy proglasio je krajem prošle godine javnu poljsku televiziju TVP glasnogovornikom vlade te u tome vidi prijetnju demokraciji. Pogotovo je ozbiljna optužba kako se na toj televiziji jako rijetko čuje istinita i točna vijest. Slične optužbe dijele im i Vijeće Europe kao i Reporteri bez granica.

Pali s 18. na 62. mjesto

Prema njihovu rangiranju, Poljska je u slobodi medija pala s 18. na 62. mjesto u pet godina. Izvješće Zaklade Heinrich Böll spominje i ometanje distribucije za neovisne tiskovine koje se ne mogu prodavati kroz urede pošte ili postaje nacionalnog distributera goriva. Kao i da su najveći igrači u poljskim medijima Polska Press koji je u njemačkom vlasništvu i ima 80 posto regionalnih tiskovina te TVN TV koji je u vlasništvu Amerikanaca.