Vlahović za Večernji: 'Podcijenili su me, mislili su da nemam novca i da će to biti karta za njih'

Marin Vlahović, nakon gostovanja u emisiji "Otvoreno" s urednikom Nacionala Berislavom Jelinićem i novinarom Gordanom Malićem, pristao je govoriti o aferi "savjetnik" isključivo za Večernji list. S dugogodišnjim kolegom i poznanikom, koji je napustio posao u konzultantskoj industriji zbog novinarstva, razgovarali smo o detaljima koje mu je dopušteno iznijeti, s obzirom na postupke istraživanja koji su u tijeku, te o njegovoj ulozi u kombinacijama između Mosta, Mreže TV i visoke politike, uključujući bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića. On je, da podsjetimo, svog kolegu s Ekonomskog fakulteta, multimilijunaša i drugog najvećeg dioničara Pevexa Juricu Lovrinčevića doveo da mu bude savjetnik u Ministarstvu gospodarstva za desetak tisuća kuna. Smijenjeni ministar i njegov savjetnik te brojni transkripti koji izlaze u javnost glavna su vijest u svim relevantnim medijima u Hrvatskoj, a mnogi ne razumiju što se točno događa i koja je pozadina.

O tome puno zna Vlahović, koji je ekskluzivno za Večernji list potvrdio tezu naših analitičara koji iza smjene vide energetski rat, garniran privatnim sukobom velikih dioničara Pevexa, među kojima se ističe Pavao Vujnovac. Kako je došlo do apsurda da Vlada našim novcem plaća ljude koji rade protiv te Vlade, trebale bi pokazati i istrage, no Vlahović je za Večernji list govorio o cijelom modusu operandi i institucionaliziranoj koruptivnoj mreži te sprezi politike i medija, s obzirom na to da je afera "savjetnik" mnoge od njih prokazala.

Ovo nije prva velika priča koju je Vlahović objavio, ali mainstream mediji nikada mu nisu pružili priliku da to radi za njih. Osim o stanju u medijima, razgovarali smo i o ulozi Marka Ljubića, čije su emisije misteriozno prestale s emitiranjem. Svako tko je pogledao barem jednu Ljubićevu emisiju "Kreatori istine", u kojoj je novinar Marin Vlahović bio stalni gost komentator, brzo je mogao zaključiti da voditelj i njegov gost nemaju puno toga zajedničkog, ni ideološki ni politički. Time je emisija postala još zanimljiviji primjer pritiska i sprege politike i medija, koliko god pojedini akteri afere "savjetnik" sada pokušavaju umanjiti ulogu lokalne TV, koja je Vlahoviću, kako ističe u razgovoru za Večernji list, bio jedini kanal gdje je mogao izraziti svoj stav i izvještavati o aferama koje mainstream medije nisu naročito zanimale. Vlahović je, inače, aktivan sportaš, otac troje djece i sin Jože Vlahovića, pokretača i urednika lista Danas.

Vlahović mlađi na Mreži TV brzo je shvatio igru. - Meni je odmah bilo jasno da tu postoji neka veza i da je emisiju netko sponzorirao. Podcijenili su me, mislili su da nemam novca i da će to biti karta za njih. No, ja sam dugo, praktički od početka priče, vidio da se tu događaju stvari koje naši građani moraju znati. Jer ova priča razotkriva kako funkcioniraju mediji, državne agencije, stranke, ali i duboka država kod nas - kazuje na Večernji.

Na pitanje tko prema njemu predstavlja tu duboku državu, Vlahović odgovara: "Odvjetnik Anto Nobilo. Smatram ga velikim profesionalcem, ali to nema veze s ovom pričom. Riječ je o mom statusu, objavi na Facebooku koju sam morao ukloniti odlukom suda, iako nikada nisam dao nikakav iskaz o tome."

Vlahović je ponovio da nikada nije tvrdio kako ga je ministar Tomo Medved pokušao podmititi, već samo da mu je nudio suradnju nakon priče o preprodaji oružja iz Ukrajine.

Zašto je tek sada dao priču u javnost, pitaju se mnogi i politiziraju time, no Vlahović odgovara: "Nisam političar. Kad sam skupio dovoljno dokaza, to je bio moj posao i ja sam ga odradio. Najgore što sam u ovoj priči vidio jest to da jedan radnik za državu obučava ljude kako se uspješno baviti kriminalom, kako da zaobiđu zakone. Nisu svi isti, ali jasno je da sustav funkcionira na taj način."

Kome je ova situacija nezgodnija, Mostu ili HDZ-u, Vlahović ne želi analizirati.

- Vidi se tko sve sada skače i izlazi u javnost, i to što oni sada čine, meni je razumljivo jer ti ljudi sebe ne vide izvan tog svog svijeta - kazao je u razgovoru s novinarkom Večernjeg lista Deom Redžić. Razgovor pogledajte u videu.