Vlada ograničila korištenje proračunskog novca i zabranila zapošljavanje

Vlada je u četvrtak ograničila korištenje sredstava iz državnog proračuna za 2020. izvanproračunskim korisnicima te im zabranila novo zapošljavanje, sve s ciljem da se optimalno iskoristi ograničeni fiskalni potencijal.

U obrazloženju svoje odluke Vlada napominje da će usporavanje gospodarskih aktivnosti zbog provedbe mjera za obuzdavanje širenja pandemije koronavirusa dovesti do snažnog pada javnih prihoda, a bit će potrebna i znatna dodatna sredstva za provedbu mjera i aktivnosti za borbu protiv epidemije i za pomoć gospodarstvu. To će sve dovesti do velikog porasta proračunskog manjka i javnog duga.

Kako su nastupile izvanredne okolnosti u kojima je potrebno osigurati sredstva za financiranje mjera u borbi s epidemijom te promijeniti planirane aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal, Vlada je ograničila korištenje sredstava osiguranih u ovogodišnjem proračunu i financijskim planovima za 2020. godinu izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Centar za restrukturiranje i prodaju, HŽ infrastruktura, Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., Hrvatske autoceste i HŽ putnički prijevoz).

Odluka se primjenjuje na rashode i izdatke financirane iz svih izvora financiranja - financirane iz općih prihoda i primitaka, doprinosa, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija, prihoda od prodaje ili zamijene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i namjenskih primitaka.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzimati obveze te izvršavati rashode i izdatke isključivo ako su oni neophodni za obavljanje njihovih temeljnih poslova i funkcija, stoji u odluci.

Istovremeno se zabranjuje novo zapošljavanje i prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja, kao i sklapanje ugovora o djelu.

Iznimno, moguće je zapošljavanje službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme i sklapanje ugovora o djelu u ustanovama u zdravstvu za zdravstveno osoblje te ako za zapošljavanje postoji opravdani razlog u kojem je slučaju potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija, stoji u obrazloženju.

Od dana stupanja na snagu te odluke obustavljaju se i svi javni pozivi, postupci javne nabave te jednostavne nabave, kao i pokretanje novih takvih postupaka koji nisu neophodni za obavljanje temeljnih poslova i funkcija proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna.

Iznimno, javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava koji su u tijeku moguće je nastaviti, a nove postupke je dopušteno pokrenuti samo ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa te za saniranje štete uzrokovane potresom, ako je riječ o nabavi materijala, opreme i slično za borbu protiv epidemije koronavirusa, navodi Vlada.

Moguća je i objava javnih poziva i pokretanja novih postupaka javne nabave, ako za nabavu postoji opravdani i obrazloženi razlog. Ta je mogućnost dana ponajprije zbog provedbe projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, a i tada je potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Ujedno, donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000 kuna mogu se davati isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Radi žurnosti, odluka će stupiti na snagu prvog dana od njezina donošenja.