Vlada najavila da se cijene plina neće mijenjati, PPD: Preispitati HERA-in novi izračun

HERA bi mijenjala način izračuna cijene plina, PPD upozorava da bi to u probleme moglo dovesti opskrbljivače u javnoj usluzi, a država uvjerava da će sve biti u redu. Sukus je to svojevrsnog problema koji je nastao nakon što se PPD uključio u HERA-ino javno savjetovanje, primijetivši da bi se novom metodologijom izračuna cijena "onemogućilo optimalno funkcioniranje tržišta plina i stvorili bi se izrazito nestabilni i nepredvidivi uvjeti poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge i njihovih opskrbljivača i/ili trgovaca plinom".

U komunikaciji s Vladom

Izmjene metodologije PPD smatra pravno neutemeljenima, nedopuštenima i nezakonitima, a kažu da postoji i razlog za preispitivanje postupanja odgovorne osobe Agencije. Podsjetimo, da će promijeniti način na koji se računa cijena plina, iz HERA-e su najavili početkom ožujka, nakon što su starom, odnosno još uvijek važećom metodom izračuna došli do toga da bi megavatsat plina mogao prijeći cijenu od sto eura. U javno su savjetovanje tada pustili prijedlog izmjene metodologije kojim se cijena plina planira smanjiti na 41 euro po megavatsatu, a svatko tko je imao bilo kakve primjedbe na njihovu ideju, mogao im se javiti do 26. ožujka. Tko se sve javio, što je rekao i kakav je HERA-in odgovor bio, znat će se vjerojatno sljedeći tjedan, a sigurno je samo da im je pisao PPD, koji drži oko 30 posto hrvatskog tržišta plina. Upozorili su oni na moguće probleme javnih opskrbljivača jer su upravo oni godinu unatrag kupovali plin po cijenama koje su u određenim trenucima bile i nekoliko puta veće od 41 euro po megavatsatu, a sad bi ga trebali prodavati po spomenutom iznosu, što potencijalno vodi tvrtke u propast. Prije svega Gradsku plinaru Zagreb-Opskrbu (GPZO), koja je najveći javni opskrbljivač kod nas, a kojoj je najveći dobavljač upravo PPD. Da kod njih nema nikakvog straha, neslužbeno su nam kazali u GPZO-u, jer "čuju se s Vladom". Nešto slično kazao je jučer i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a podsjetimo, Grad Zagreb vlasnik je GPZO-a.

– Podržavam napore Vlade da se ograniči poskupljenje cijena plina za građane. To može ugroziti sve opskrbljivače plina, uključujući i najvećeg u Zagrebu. Da se to ne bi dogodilo, ja sam cijelo vrijeme u komunikaciji s Vladom i članovi Vlade su dali uvjerenje da se to neće dogoditi – kazao je Tomašević. Znači li to da će Vlada prekopati državni proračun u potrazi za novcem bude li on potreban za pomoć potencijalnom budućem financijskom gubitku Plinare, nitko nije eksplicitno rekao, ali moglo bi se zaključiti da će tomu biti tako.

– Neće se promijeniti cijena plina. Takve smo odluke donijeli, nema tu nikakvih problema, nema katastrofe da će građani megavatsat plaćati 41 euro i tu nema uzmicanja, pojasnio je ministar gospodarstva Davor Filipović. A može li to zaista javne opskrbljivače odvesti u stečaj – pitali smo predsjednika Udruženja opskrbljivača i distributera plinom te direktora Gradske plinare Bjelovar Srećka Ezgetu.

– Ne mogu vam to točno reći jer ne znamo kakve opskrbljivači imaju ugovore s dobavljačima. To je nešto u što samo HERA ima pravo uvida i ona će biti ta koja će morati vidjeti kako će tko uspijevati poslovati. Ali moramo uzeti u obzir i da je alternativa novoj metodologiji ona sadašnja po kojoj cijena megavatsata ide i do 110 eura. Ni vi ni ja nećemo po toj cijeni kupovati plin od javnog opskrbljivača, tražit ćemo povoljnijeg tržišnog, što potencijalno opet može dovesti do stečaja onih prvih. Također, dogodio bi se stampedo da 700 tisuća ljudi u jednom danu traži tržišnog opskrbljivača, i oni bi cijenu povisili. Razni su tu problemi i nije lako naći rješenje – kaže Srećko Ezgeta.

Okoli je pun

U PPD-u su jučer još rekli i da su oni u javnoj raspravi upozorili da je izravno ugroženo poslovanje opskrbljivača u javnoj usluzi, ne njihovo, a ako bi te tvrtke završile u stečaju, posredno bi se to odrazilo na PPD jer neke od njih kupuju plin od PPD-a. Međutim, PPD 80 posto svojih prihoda ostvaruje u inozemstvu i njegovo je poslovanje znatno manje ugroženo promjenom HERA-ine metodologije od poslovanja javnih opskrbljivača. Što se zaliha plina tiče, Hrvatska stoji dobro jer je zima prošla, a zapunjenost Okolija na dan 30. ožujka bila je 76 posto. Plin u podzemnom skladištu stigao je manjim dijelom iz Ine, 15-ak posto, dok ga je 78 posto, preko javnog natječaja, dobavio PPD. S obzirom na to da HEP trenutačno nema dozvolu države za prodaju iz Okolija, a Ina do kraja ožujka sljedeće godine ima obvezu sav svoj plin prodavati HEP-u, do stopostotne zapunjenosti skladišta HEP može samo uz Inu, što je za njezine financije dobra vijest.

VIDEO Od prvog travnja velika promjena na bankomatima: Uvode se novi apoeni