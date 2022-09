Vlada je jednim potezom u Ini mogla zatvoriti usta oporbi

HDZ je štakor! Tražimo smaknuće štakora! Štakori! Žohari! Najpamtljivija je to poruka s "povijesnog" okupljanja oporbe u katakombi saborskog kokošinjca. Nije slučajno sletjelo s jezika, s govornice ponovio je to nekoliko puta – a tko drugi nego – Krešo Beljak. Vjerovali ili ne, i dalje šef HSS-a, do ne tako davno stranke s najčasnijim nasljeđem u hrvatskoj povijesti.



Braća Radić i dalje se prevrću u svojim grobovima kao na ražnju, ali sad već ubacuju u petu brzinu. A Hrvati kolutaju očima dok slušaju kako baš Beljak zahtijeva konačno rješenje protiv "hadezeovskih lopova". Ta, barem bi Beljak mogao biti taj koji će nam širiti ufanje da se i lopovi mogu preobratiti i postati pristojni i uzoriti građani! Maknuti ili smaknuti, Beljaku je valjda isto. Bio on toga svjestan ili ne, oprobani je to mehanizam totalitarnih režima kojih su i mnogi HSS-ovci bili žrtva: prvo dehumaniziraj protivnika, a zatim s njime možeš što god hoćeš. Tako su nacisti Židove, Slavene, Cigane i sve druge koje su smatrali nižim vrstama prvo agitpropovski izjednačavali sa štakorima i žoharima, pa tek onda likvidirali.