Više od 409.000 Austrijanaca u potrazi za poslom

Teške posljedice koronakrize, već više od pola godine osjeća se u Austriji i na tržištu rada. Prema podacima koje je u utorak u Beču predstavila ministrica rada Christine Aschbacher u potrazi za poslom trenutačno je još uvijek više od 409.000 tisuća Austrijanaca, točnije njih 409.356 što je za 72.000 više nego u isto vrijeme prošle godine.

„To je i za 46.000 više nezaposlenih prijavljenih AMS-u (op. Agencija za zapošljavanje) nego prije tjedan dana, što ukazuje na prve sezonske efekte, kada neki sezonski poslovi prestaju, a sezonski radnici ostaju bez posla“, pojasnila je Aschbacher. Istaknula je kako se od trenutačno 409.356 nezaposlenih prijavljenih kod AMS-a 63.288 nalazi na doškolovanju kod tog Servisa.

Aschbacher je također rekla kako je broj nezaposlenih trenutačno konstantan, ali da je tržište rada teško pogođeno koronakrizom. Prema njenim riječima posebno je zabrinjavajuće to da je sve više mladih ljudi i žena u potrazi za poslom. Do sada je tek oko 25.000 mladih od travnja do kraja rujna dobilo posao, dok je trenutačno njih još oko 60.000 nezaposleno. Rekordni broj nezaposlenih bio je sredinom travnja ove godine kada je u potrazi za poslom bilo oko 588.000 Austrijanaca.

Nezaposlenost u Austriji i dalje ostaje veliki problem – na jednoj strani zbog pandemije koronavirusa koja ne samo da jenjava nego se iz dana u dan galopirajuće širi, nego i zbog prestanka brojnih sezonskih poslova u jesen, zbog kojih će mnogi koji su ostali bez posla ponovno završiti na tržištu rada.

Kako bi se spasilo što se spasiti može od posljedica koronakrize, čelništvo AMS-a treba da uskoro usvoji tržišno-radne političke ciljeve za slijedeću godinu. Pokraj rada na skraćeno vrijeme i Zaklade za potporu osoba koje se nađu na tržištu rada, prema najavi ministrice Anschober planirane su i dodatne mjere čije će težište biti usmjereno prvenstveno na lakše zapošljavanje mladih i žena u Austriji.