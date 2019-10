Virtualni let iznad ratnoga Vukovara u čast stradalim pilotima i padobrancima

Sve do nedavno oni koji su željeli prisjetiti se nekih ranijih događaja morali su pregledavati fotografije, medijske napise ili, ako postoje, nekako doći do video snimaka. S razvojem tehnologije se sve to mijenja pa je tako u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru danas predstavljen projekt virtualne stvarnosti pod nazivom Samostalni zrakoplovni vod Osijek.

U sklopu projekta izrađena je virtualna simulacija humanitarnog leta iznad Vukovara 1991. godine koja je smještena u autentičan prostor zrakoplova Antonov An-2 koji se kao eksponat nalazi u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar. Naime, stavljanjem virtualnih naočala osoba u trenutku postaje dijelom ratne 1991. godine jer se nalazi u zrakoplovu koji opkoljenom Vukovaru dostavlja pomoć izbjegavajući kišu projektila koji prijete obaranjem zrakoplova.

Stavljanjem virtualnih naočala osoba postaje ratni pilot pa tako prolazi cijeli tijek leta od pustare kod Đakova, odakle su polijetali zrakoplovi prema opkoljenome Vukovaru. Simulacija sadrži čin pripreme, polijetanja, leta kao i samoga leta iznad Vukovara. Sve to praćeno je stalnom protuzrakoplovnom vatrom tako da se, kako je rečeno, dobiva dojam kako u svakom trenutku će zrakoplov biti pogođen i srušen. Virtualna tehnologija posjetitelje Javne ustanove zorno vraća u ratno vrijeme 1991. godine i realno prikazuje što si piloti doživljavali tijekom leta.

Foto: Branimir Bradarić

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istakao je kako ministarstvo ulaže velike napore s ciljem prenošenja istine o Domovinskom ratu te da je ovo jedan od projekata koji će omogućiti da mladi dobiju sliku što se događalo u agresiji na Vukovar 1991. godine.

-Vukovar je jedino mjesto u Hrvatskoj gdje godišnje cijeli program nastave o Domovinskom ratu prođe oko 40.000 osnovaca iz cijele Hrvatske. Izradili smo toga odgovarajuće smještajne kapacitete i objekte za prehranu. Vlada RH cijeli taj projekt podupire organizacijski i financijski. Uz centar u Vukovaru odlukom Vlade RH vezali smo i nove postave u Pakracu, Karlovcu i Kninu. Težnja nam je da cijelu Hrvatsku i sve gradove koji su bili na prvoj crti bojišnice kroz odgovarajuće postave mladi dobiju sliku što se događalo u agresiji na Hrvatsku, rekao je Medved dodajući kako je ovo još jedan spomenik

Inače, projekt je zamišljen kao jedinstven virtualni spomenik u čast osnivača Voda pukovnika Marka Živkovića, pukovnika Mirka Vukušića i padobranaca Ante Plazibata i Rade Grive koji su na jednom od takvih letova poginuli 2. prosinca 1991. godine te u spomen na sve pripadnike Voda.

Foto: Branimir Bradarić

Ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar Krunoslav Šeremet kazao je kako je njihova zadaća čuvati sjećanje na žrtvu tih ljudi te da je ovaj projekt jedan od načina kako da se oni nikada ne zaborave. Dodao je i kako godišnje kroz Memorijalni centar, u zavisnosti od godine, prođe između 75 i 100 tisuća posjetitelja.

-Ovo je realizacija projekta vizualne stvarnosti što je iznimno važno radi onih koji pokušavaju izjednačiti žrtvu i agresora. Kao povjesničar mislim kako se kroz ove nove tehnologije kao i terensku nastavu najbolje može naučiti istina o Domovinskom ratu, rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček.