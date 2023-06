VIDEO Pogledajte dirljivu snimku: Nakon skoro 30 godina čimpanza ugledala nebo

Američka udruga Save the Chimps omogućila je 29-godišnjoj Vanilli da prvi put u svom životu vidi nebo. Na YouTubeu su objavili video koji je u 13 dana skupio pola milijuna pregleda, a prikazuje Vanillu kako zadivljeno promatra svoje novo okružje, nakon gotovo tri desetljeća života u užasnim uvjetima.

Vanilla je rođena u zloglasnom Laboratoriju za eksperimentalnu medicinu i kirurgiju na primatima (LEMSIP) u državi New York 1995. godine gdje je odmah odvojena od majke. "Bio je to grozan laboratorij protiv kojeg su aktivisti za prava životinja prosvjedovali desetljećima. "Čimpanze su tamo gledale TV i nikada nisu vidjele svjetlo dana. Odvajali su ih od majki jer su bile zaštitnički nastrojene te bi u suprotnom izvođenje eksperimenata na bebama bilo znatno otežano" rekao je Dan Mathews, direktor skloništa Save the Chimps, za New York Post.

Laboratorij je u 90-im godinama bio specijaliziran za istraživanje HIV-a i hepatitisa, no nije poznato je li Vanilla bila zaražena ijednom bolešću. Životinje su u LEMSIP-u živjele u žičanim kavezima iz kojih nisu nikada bile puštene, čak niti za vrijeme čišćenja nastambi. "Bilo je to pogodno za ustanovu, no okrutno prema čimpanzama. Ove bića sa snažnim osjetom mirisa bila su prisiljena jesti i spavati iznad vlastitog izmeta" opisao je Mathews. Upravo zbog tih okrutnih nastambi, LEMSIP je na kraju i zatvoren kada su odbili uložiti u poboljšanje životnih uvjeta životinja. Više od 100 čimpanzi koje je laboratorij posjedovao morale su biti relocirane, a među njima su bile Vanilla i njena sestra Shake, koje su poslane u Wildlife Waystation, neprofitno sklonište sjeverno od Los Angelesa.

"Ljudi koji su ga vodili bili su dobronamjerni, no to mjesto postalo je odlagalište za toliko odbačenih životinja... Vanilla i pet drugih čimpanzi dijelile su vanjsku nastambu veličine garaže koja je imala ograde sa svih strana i pod od betona i zemlje" rekao je Mathews, ističući kako se ipak radilo o nekoj vrsti napretka. "Nisu eksperimentirali na njima i nisu ih boli iglama, ali nisu smjeli izaći iz kaveza i bilo je mnogo promatrača, volontera i posjetitelja, što je čimpanzama stvaralo stres. Bilo je bolje od laboratorija, no i dalje neprirodno za njih" dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

Wildlife Waystation navodno je primao i medvjede, lavove i vukove, a zbog lokacije je često bio izložen opasnostima požara zbog kojih su životinje nekoliko puta morale biti evakuirane. U buktinji 2017. godine, zahvaćen je dio ustanove, a dvije godine kasnije, bila je prisiljena u potpunosti se zatvoriti.

Ministarstvo ribe i divljači u Kaliforniji preuzelo je životinje i u suradnji sa Sjevernoameričkim savezom skloništa za primate nastojali su pronaći sretan dom za Vanillu i Shake. Uz još četiri čimpanze, sestre su relocirane u Save the Chimps, neprofitnu privatnu ustanovu sjeverno od West Palm Beacha u Floridi. Ustanova se sastoji od 12 umjetnih otoka veličine tri do pet jutara. "Voda stvara prirodnu barijeru za čimpanze. Boje se i neće ući u nju, stoga ostaju na svom otočiću i nema ih potrebe zatvarati u kaveze" pojasnio je Mathews.

Vanilla je u sklonište stigla u srpnju 2022. godine te je provela nekoliko mjeseci u karanteni gdje je postalo jasno da se dobro uklapa u grupe čimpanzi te je upoznala stanovnike raznih otoka prije nego je odlučeno na kojemu će joj biti najugodnije.

U snimci koju su zabilježili Save the Chimps, može se vidjeti da je Vanilla bila nesigurna oko vanjskog prostora, no u tome joj je ubrzo pomogao jedan od sustanara. "Dwight, alfa mužjak koji je glavni među čimpanzama, pozvao ju je otvorenim rukama". Vanilla je prihvatila njegov poziv i uskočila mu u zagrljaj. To je bio prvi put da je posjetila vanjski svijet bez ograde od tri metra posvuda oko nje.

Mathews je ispričao kako Vanilla sada obožava tražiti hranu koju timaritelji sakrivaju na otoku, njihati se na užadi, a ako poželi, ima i mogućnost slikanja. "Vanilla ima dugu budućnost, ovdje može živjeti još 30 ili 40 godina. Čini se oduševljena što ima svoj svijet, najbližu stvar prirodnom staništu. Jednom kada je izašla, rijetko se vraća u kuću. Jučer se sunčala na vanjskim platformama" kazao je.