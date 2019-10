VIDEO Zekanović: Ti si prijatelju pluskvamperfekt. Jandroković: Ti si jako važan

HRAST-ov Hrvoje Zekanović porječkao se s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem nakon što je većinu svoje slobodne rasprave na početku ovotjednog zasjedanja Sabora posvetio kritiziranju premijera Andreja Plenkovića. Govorio je o slavljenju 22. travnja 1990. godine, prvih demokratskih izbora, pa se posebno osvrnuo na one koji su tada glasovali za HDZ.

– Tog dana se i u obitelji Zekanović slavilo jer je i moj pokojni otac bio jedan od utemeljitelja HDZ-a, za razliku od obitelji Plenković u kojoj se tog dana nije slavilo, kao ni u obitelji Bernardić, ni u obitelji Milanović, ni u mnogim drugim obiteljima. Tog jutra je obitelji Zekanović podmetnut požar upravo zbog pobjede tog HDZ-a, ja kao momak uspio sam izvući roditelje iz kuće i spriječiti tragediju – prisjetio se Zekanović dodavši kako je to bilo jer je HDZ pobijedio na izborima.

– U to vrijeme Andrej Plenković nije glasovao za HDZ, nije ni bi član. Vjerojatno je glasao za stranku SKJ – Stranka za Jugoslaviju Veljka Kadijevića. On je glasovao za nju. Plenković mene proziva da mi je HDZ darovao mjesto na listi, meni je HDZ dugovao za sve ono što je moj otac napravio u toj stranci, u koju se rano razočarao pa je napustio – nastavio je Zekanović te poručio onima koji imaju empatiju prema HDZ-u iz '90-ih godina da moraju znati da današnji HDZ, odnosno Plenković, nemaju veze s tom strankom.

Šefu SDP-a Davoru Bernardiću i Plenkoviću poručio je da budu frajeri i koaliraju predizborno.

– Ne čekajte postizbornu koaliciju. A svi oni koji još uvijek imaju neku emociju prema Franji Tuđmanu, neka znaju da će nakon sljedećih izbora te dvije stranke koalirati. Imat ćemo veliku koaliciju svih onih koji su prešli iz Saveza komunista Hrvatske i onih koji su ostali u Savezu komunista Hrvatske – ocijenio je Zekanović pozvavši sve da se okrenu Suverenistima.

Reagirao je HDZ-ov Branko Bačić, no Zekanović mu je odgovorio da on ne naklapa nego zna da se Andrej Plenković nije radovao kad je pobijedio Tuđmanov HDZ.

– On je definitivno po svom svjetonazoru pripadao nekoj drugoj opciji, kao i gospodin Jandroković pretpostavljam, a vjerojatno i vi – tvrdi Zekanović.

Jandroković kaže da mu je misteriozno da Zekanović zna kako je tko glasovao, no on je odgovorio da on to zna.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Vrijeđate obitelji ljudi, sada i meni govorite o tome, moji su bili u HDZ-u, sjednite i ne iznosite optužbe na račun drugih kolega – rekao mu je Jandroković, no žalio se što ga prekida, pa mu je predsjednik Sabora rekao da se ponaša neprimjereno i da sjedne.

– A vi se ponašate primjereno? E moj sinko, hajde šuti – rekao je Zekanović, a Jandroković ga je pitao tko je on, da je došao na HDZ-ovu listu.

– Ti si prijatelju u prošlosti, ti si pluskvamperfekt – kazao mu je Zekanović, a Jandroković je uzvratio: – Eh, ti si jako važan.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić zatražio je prijevremene izbore.

– Živimo u zemlji gdje je zdravstvo pred potpunim kolapsom, iz koje je glavom bez obzira pobjeglo više od 150.000 radno sposobnih ljudi, izjeda nas korupcija, a s druge strane DORH spava. Živimo u zemlji u kojoj građani nemaju povjerenja u institucije, DORH, pravosuđe, Vladu, predsjednicu. Zakoni u ovoj zemlji nisu jednaki za sve. Moćnici i korumpirani političari godinama izbjegavaju ruci pravde, a građani se s pravom boje za svoju djecu. Vlada se ruga učiteljima tvrdeći da nema novca za njih. A bilo ih je za povećanje plaća predsjedniku Vlade i Sabora, i to za 4000 kuna mjesečno. Bilo je novca za povećanje plaća većih od 18.000 kuna. Očito je da novca ima, pogotovo ako turizam i gospodarstvo rastu, kako kažu, ako se smanjuje deficit. Zašto ne žele sa sindikatima pregovore privesti kraju? Ministrica Divjak i predsjednik HNS-a Vrdoljak glume da im je stalo do učitelja i povećanja plaća. Premijer im je poslao poruku da su mu nebitni. Računa na njih jedino kada mu treba većina. Da je HNS-u iskreno stalo do učitelja, išli bi do kraja, pa čak i po cijenu pada Vlade – rekao je Bernardić.

Građani nisu glasovali za to, kao ni za ovu, kako kaže, nemoralnu koaliciju.

– U ovoj nemoralnoj koaliciji nemaju suglasja ni oko čega, osim oko bolesne želje za opstanak na vlasti. I dalje vjerujem da Hrvatska ima šansu za uspjeh, ali samo ako je vode ljudi koji će joj služiti, a ne oni koji je pljačkaju. Prekinite agoniju, raspišite prijevremene izbore i građanima omogućite bolju Hrvatsku! – zaključio je Bernardić.