KATASTROFA S NAJMANJE TROJE MRTVIH

VIDEO Zastrašujuće scene u turističkom raju, valovi progutali ljude: 'Vrištali su, nismo mogli ništa učiniti'

09.11.2025.
u 13:25

Prema prvim izvješćima, u više je slučajeva zabilježeno ignoriranje zabrana pristupa obali u trenucima kada su vremenski uvjeti bili izrazito nestabilni.

Najmanje tri osobe izgubile su život, a petnaest ih je ozlijeđeno nakon što su u subotu snažni valovi pogodili obalu španjolskih Tenerifa, objavio je El Día. Tragedije su se dogodile na tri različite lokacije duž sjeverne obale otoka, u Puerto de la Cruzu, La Guanchi i Anagi.

U Puerto de la Cruzu poginula je 79-godišnja žena iz Nizozemske. Prema riječima svjedoka, valovi su iznenada prešli zidove morskog bazena i povukli više ljudi u more. Šveđanin Christoffer Holmgren, koji je u trenutku nesreće bio u blizini sa svojom obitelji, opisao je prizor za Aftonbladet: „Odjednom smo čuli ženu kako vrišti, a nekoliko sekundi kasnije vidjeli smo kako valovi prelaze zidove i odnose ljude. Bilo je strašno, stajali smo tridesetak metara dalje i osjećali se potpuno bespomoćno." Unatoč brzoj reakciji spasilaca i pokušajima reanimacije, starija žena je preminula na mjestu događaja.

Drugi smrtni slučaj zabilježen je u La Guanchi, na području poznatom kao Charco del Viento. Ondje je poginuo 43-godišnji muškarac iz La Orotave koji je ribario u opasnoj zoni poznatoj kao „Đavolja špilja“. Muškarac je pao u more s visine, a iako je helikopter spasilačke službe brzo reagirao, preminuo je prije dolaska u bolnicu.

Treća tragedija dogodila se u Anagi, na lokaciji Roque de las Bodegas, gdje je šest francuskih turista ozlijeđeno nakon što su ih pogodili visoki valovi. Jedna je žena s težim ozljedama helikopterom prevezena u bolnicu Nuestra Señora de La Candelaria. Prema navodima vlasti, svi su se nalazili u zabranjenoj zoni, unatoč sigurnosnim barijerama i upozorenjima.

Još jedan smrtni slučaj zabilježen je u El Médanu (općina Granadilla de Abona), gdje je tijelo muškarca pronađeno kako pluta u vodi. Unatoč pokušajima reanimacije, liječnici su mogli samo konstatirati smrt. Lokalne vlasti upozoravaju stanovnike i turiste na pojačani oprez te strogo poštivanje sigurnosnih uputa. Prema prvim izvješćima, u više je slučajeva zabilježeno ignoriranje zabrana pristupa obali u trenucima kada su vremenski uvjeti bili izrazito nestabilni.

