VIDEO Ukrajinci napali važan vojni aerodrom u Rusiji: Uništeni borbeni avioni, oštećeni ratni zrakoplovi

Ukrajina je napala rusku vojnu zračnu bazu Morozovsk u regiji Rostovu, uništivši šest ruskih borbenih zrakoplova u zajedničkoj operaciji koju su proveli sigurnosna služba SBU i vojska, rekao je Reutersu u petak kijevski obavještajni izvor. Reuters nije mogao neovisno potvrditi tvrdnju. Izvor nije naveo kako je napad izveden, ali je rekao da je također oštećeno još osam ratnih zrakoplova.

Ruska novinska agencija RIA citirala je ranije rusko ministarstvo obrane koje je priopćilo da je ruska protuzračna obrana tijekom noći srušila 53 ukrajinske bespilotne letjelice, od kojih većinu iznad regije Rostova. Izvor je rekao da su zračnu bazu Morozovsk koristili ruski taktički bombarderi poput Suhoja Su-24 i Su-24M koje moskovske zračne snage koriste za ispaljivanje navođenih bombi na ukrajinsku vojsku i gradove na prvoj crti. Izvor je operaciju opisao kao važnu.

⚡️Russian authorities reported a "massive drone attack" on a military airfield in the #Rostov region. Governor Golubev stated that as a result, an electricity substation in the Morozovsky district was damaged.



Alleged videos have been published on local Telegram channels. pic.twitter.com/KYxFmmvaH6