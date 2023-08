VIDEO Milanović i Plenković snimljeni u razgovoru na tribinama nakon Alke

Državni vrh okupio se danas u Sinju povodom 308. Alke koju je osvojio alkar Ivo Zorica. S tribina su vitešku igru pratili predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, premijer Andrej Plenković te brojni drugi visoki uzvanici. Među njima se našla i mađarska predsjednica Katalin Novák koju je ugostio hrvatski kolega. Nakon tri trke i pripetavanja između slavodobitnika i Tine Radanovića, građani i uzvanici počeli su napuštati tribine na kojima su se Milanović i Plenković zadržali te su neko vrijeme ostali nasamo razgovarati.

Premijer i predsjednik su razgovarali o zapovjednim mjestima u oružanim snagama. Od ljudi iz Milanovićeva kruga može se doznati da razgovor predsjednika i premijera može samo značiti veliki korak prema rješenju otvorenih pitanja. Trenutno su u fokusu i Pantovčaka i Markova trga imenovanja u Oružanim snagama.

Milanović i Plenković susreli su se i jučer u Kninu povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Plenković je ranije danas, uoči početka Alke, odgovarao na novinarsko pitanje znače li susreti da dolazi do zatopljenja odnosa između njih dvojice. "Uvijek se kulturno pozdravljamo na Oluji, ali i na Alci. Usuglasili smo prijedlog kandidata za ravnatelja VSOA-e. Ja sam svoj dio papira potpisao, očekujem da i on to napravi. Četiri su radna dana do četvrtka, očekujem da će to biti u redu", odgovorio je na to.

Nekoliko trenutaka kasnije, susreli su se te rukovali. U toj se situaciji okupio velik broj visokih uzvanika te je atmosfera, kako se čini, bila vrlo ugodna.

