VIDEO Stotine bježe nakon eksplozija, muškarac pokušao spasiti djevojčicu: 'Umrla je na mojim rukama'

Na području pored zračne luke u Kabulu, pretrpane građanima koji žele pobjeći nakon što su talibani nakon 20 godina preuzeli vlast u Afganistanu, odjeknule su danas dvije eksplozije. Prema posljednjim informacijama, u eksplozijama je poginulo najmanje 60 osoba, a više od 140 ih je ranjeno.

Eksplozije su se dogodile u kratkom vremenskom razmaku, a nakon njih građani su počeli trčati i bježati. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju mnoge ljude, uključujući djecu i starije, kako bježe s područja detonacija. Na snimci objavljenoj na Twitteru, u pozadini se čuje i nekoliko pucnjeva.

Women and children running for their life after #Kabul airport explosion in #Afghanistan. pic.twitter.com/Q9PvVU7Kqt