VIDEO Pogledajte snimke strave iz Maroka: Ljudi bježe u panici, posvuda ruševine

Snažan potres pogodio je marokanske planine Visoki Atlas kasno u petak, usmrtivši najmanje 632 ljudi, uništivši zgrade i natjeravši stanovnike velikih gradova u bijeg iz svojih domova, izvijestila je državna televizija. Broj ozlijeđenih iznosi 329, izvijestili su državni mediji u subotu, pozivajući se na podatke ministarstva unutarnjih poslova. Lokalni dužnosnik ranije je rekao da je većina smrtnih slučajeva u planinskim područjima do kojih je teško doći.

Stanovnici Marakeša, najbližeg velikog grada epicentru, rekli su da su se neke zgrade srušile u starom gradu, mjestu UNESCO-ove svjetske baštine. Lokalna televizija prikazala je slike srušenog minareta džamije s krhotinama koje leže na smrskanim automobilima. Videosnimke koje su podijeljene na društvenim mrežama neposredno nakon potresa, prikazuju ljude kako u strahu istrčavaju iz trgovačkog centra, restorana i stambenih zgrada i okupljaju se vani. U nastavku donosimo snimke koje prikazuju razmjere katastrofe.

Moment of building collapse after the strong earthquake hits in Marrakesh of Morocco 🇲🇦



BREAKING: At least 296 people have been killed following a 6.8 magnitude earthquake in Morocco, officials have said.



May Allah make it easy for all those affected and give those injured a fully swift recovery Ameen 🤲🏻🇲🇦 #MoroccoEarthquake pic.twitter.com/WM6XgrfwvU — Majid Freeman (@Majstar7) September 9, 2023

