VIDEO Snimka koja je posramila novi Cybertruck Elona Muska: Zapeo na snijegu pa ga izvlačila - konkurencija

Američki milijarder Elon Musk početkom prosinca konačno je predstavio svoju verziju kamioneta (pick-up truck). Od tada je Tesla Cybertruck predmet rasprave korisnika društvenih mreža, a sada je vozilo još jednom postalo viralno na mrežama.

Prošlog tjedna, naime, na mrežama je objavljen video na kojemu se vidi kako je Tesla Cybertruck imao problema na snježnom brdu, a u pomoć mu je pritekla ni više ni manje nego - konkurencija, odnosno Fordov pick-up truck F-150.

Just to be clear… this is a Super Duty and NOT advertising. Glad a @Ford owner was there to help. https://t.co/Rr78EY9k2T