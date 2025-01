VIDEO Širi se snimka vojnog policajca koji brutalno zlostavlja ruske vojnike: 'Nisu htjeli ići u samoubilački napad'

Ruska vojska pokrenula je istragu nakon što je na društvenim mrežama objavljen video na kojem se vidi vojni policajac koji brutalno tuče vojnike, a koristi i elektrošoker. Prema informacijama koje prenosi Reuters, video je nastao 16. siječnja u gradu Kyzyl, u ruskoj republici Tuvi, a prikazuje vojnog policajca u uniformi kako udarcima palice obara vojnike na tlo, vičući prijetnje i koristeći elektrošoker na jednom od njih.

Na snimci je prikazan vojni policajac koji udarcima obara jednog od vojnika, dok je drugi vojnik s pomoću štake također biva napadnut. Vojni policajac zahtijeva da se skidaju, dok ih nastavlja udarati i elektrošokirati. Navodi se da su ovi vojnici prethodno bili ranjeni i otpustili iz bolnice, no vraćeni su na bojište u Ukrajini.

A video appeared in Russian Telegram channels showing Russian soldiers being punished for their refusal to go into "meat assaults".



The video was reportedly filmed in Kyzyl (Tyva republic of Russia) and shows soldiers of the 55th motor rifle brigade being abused.



It is reported… pic.twitter.com/RDl8LJpfXg