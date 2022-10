VIDEO Ruski pojektil snimljen iznad Kijeva, pao pored elektrane

Na društvenim mrežama proširila se snimka koja navodno prikazuje trenutak kad je ispaljeni projektil pao u neposrednoj blizini elektrane u Kijevu.

"Ovaj video snimljen danas prikazuje dvije krstareće rakete 3M-14 Kalibr za kopneni napad koje su lansirale korvete Ruske mornarice u Crnom moru kako pogađaju elektranu Kijev. Jedna od njih očito je promašila cilj i pala nasred ulice i ubila nekoliko ukrajinskih civila", navodi Twitter profil novinara Babak Taghvaee.

