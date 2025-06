VIDEO Prve snimke: Trenuci kada su pogođena nuklearna postrojenja u Iranu

Izrael je u petak ujutro napao Iran, a iranski mediji izvijestili su da su se u Teheranu čule eksplozije dok su rasle napetosti zbog američkih napora da se osigura iranski pristanak na zaustavljanje proizvodnje materijala za atomsku bombu. Izrael je izjavio da proglašava izvanredno stanje u iščekivanju napada Teherana raketama i dronovima.

Izraelski vojni dužnosnik rekao je da Izrael napada "desetke" nuklearnih i vojnih ciljeva. Dužnosnik je rekao da Iran ima dovoljno materijala za izradu 15 nuklearnih bombi u roku od nekoliko dana. Iranska državna televizija izvijestila je da se u Teheranu čulo nekoliko eksplozija i da je iranski sustav protuzračne obrane u punoj pripravnosti. Na društvenim mrežama dijele se neke od snimki koja pokazuju pogođena postrojenja u Iranu u trenutku i odmah nakon napada.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) u petak je objavila da nema povećanja razine radijacije na nuklearnom postrojenju Natanz koje je bilo meta tijekom izraelskog napada, pozivajući se na informacije koje su im dale iranske vlasti. Međunarodna agencija za atomsku energiju također je dodala da iranska nuklearna elektrana Bushehr nije bila meta tijekom napada.

Izrael je u petak pokrenuo napade na Iran, ciljajući nuklearna postrojenja, tvornice projektila i vojne zapovjednike, a iranski mediji i svjedoci izvijestili su o eksplozijama, uključujući i one u glavnom postrojenju za obogaćivanje urana u zemlji Natanzu. Nazivajući to "odlučujućim trenutkom u izraelskoj povijesti", izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da zemlja također cilja iranske nuklearne znanstvenike, u operaciji koja će trajati danima.

🚨 BREAKING: Natanz is on fire.

Iran’s nuclear crown jewel—engulfed in flames.



No lightning. No accident.

Just karma catching up with centrifuges.#Natanz #Iran #IRGC pic.twitter.com/ehQLm1BZD9