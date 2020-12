VIDEO Prolaznici u šoku: Muškarac odveo devu u dućan

Neobičan prizor zaprepastio je stanovnike malenog gradića Henderson u američkoj saveznog državi Nevadi. Nedavno je viđena deva kako ulazi u dućan 'Bath & Body Works' sa svojim vlasnikom.

June Hilliard koja je kupovala u dućanu do ulovila je taj trenutak na kameri i objavila ga na društvenim mrežama. Na snimci se može jasno vidjeti kako vlasnik vodi svoju devu na povodniku u dućan, dok im se drugi kupci miču s puta.

A camel was spotted shopping at Bath & Body Works with its owner in Nevada. pic.twitter.com/1oHIsblKx4