VIDEO Pogledajte jeziv trenutak kad su voditelji shvatili da je došlo do pucnjave: 'Izgleda kao da ljudi trče...'

Na društvenim mrežama objavljen je trenutak kada su tri voditelja vijesti uživo shvatila da izvještavaju o smrtonosnoj pucnjavi na paradi u Kansas Cityju, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Missouri.

Reporteri američke televizije Channel 41, koji su u srijedu poslijepodne izvještavali o scenama s pobjedničke parade momčadi Kansas City Chiefsa koji su osvojili Super Bowl, iznenada su ostali zbunjeni nakon što su čuli pucnjavu.

The moment in the Channel 41 live stream when they realized something went wrong at the Chiefs Superbowl parade/rally at Union Station. pic.twitter.com/qe3e29yDdl