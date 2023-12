Mlinarić: Habijan je čovjek od Plenkovićeva i Jandrokovićeva povjerenja

Komentirajući vijest da će za novog ministra gospodarstva i održivog razvoja biti predložen HDZ-ov saborski zastupnik Damir Habijan, koji će time rad u Saboru zamijeniti radom u Vladi, saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić najprije je napomenula da će Habijan biti treći ministar gospodarstva otkad je Možemo! na vlasti u Zagrebu pa će se po treći put morati početi razgovarati sve iz početka.

- Pitanje Jakuševca počeli smo rješavati s ministrom Tomislavom Ćorićem, i tu su se neke stvari bile pomaknule. Onda je došao ministar Davor Filipović koji je cijelo vrijeme opstruirao pitanje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom. On nije odgovarao niti je sazivao sastanke. A sad dolazi treći ministar i zapravo je potpuno svejedno tko je on jer je evidentno da se pitanje Jakuševca mora rješavati na najvišoj razini. Dakle, između gradonačelnika i premijera. I još uvijek čekamo sastanak na kojem ćemo dobiti ključne odgovore. Drugo, Habijan će biti ministar vrlo kratko. I cijeli način tog imenovanja, kao i rješavanja prethodnih trideset ministara od kojih su neki otišli svojom voljom, a neki zbog korupcijskih afera, pokazuje kakav je odnos Andreja Plenkovića prema stranačkim kadrovima. On ih doslovno uzme, potroši, sažvače i onda odbaci. Zapravo su za sve korupcijske afere oni podnijeli odgovornost, dok Plenković nikada nije podnio odgovornost za to što ih je takve izabrao i postavio na ta mjesta. I zato mi sad tražimo da podvuče crtu, ali ne ispod sebe, nego iznad sebe, te da ova Vlada ode. I da idemo na izbore - kazala je Benčić dodajući kako ministar u ovoj Vladi zapravo i nije ministar jer ne donosi nikakve samostalne odluke.

- Sve odluke donosi premijer i zato govorimo da je zapravo za sve što se događa, uključujući i korupcijske afere, odgovoran sam Plenković jer postavlja takve ljude, a ne da im nikakvu moć odlučivanja. Tako će biti i s Habijanom - ustvrdila je Sandra Benčić.

Uime Domovinskog pokreta o Damiru Habijanu kao novom ministru koji će naslijediti smjenjenog Davora Filipovića, ponešto je rekao Stipo Mlinarić.

- Jako ga dobro poznajem. HDZ ga šalje u sve emisije. Imao je najviše gostovanja u svim medijima. On je čovjek od povjerenja Andreja Plenkovića i saborske većine. Gledam ga često i u sabornici, jedan je od zapovjednika u Saboru. Mislim da će izdržati mandat jer, srećom za njega, traje jako kratko. Trajat će nekoliko mjeseci i mislim da će preživjeti ta tri-četiri mjeseca do izbora. A od Plenkovića me ništa ne iznenađuje. Vidjeli smo da kod Plenkovića nije bitna struka, znanje i poštenje nego poslušnost. Habijan je poslušnik stranke, vojnik stranke, najaktivniji zastupnik HDZ-a i jedini ima dozvolu govoriti za medije. Ne može svaki saborski zastupnik HDZ-a stati ovdje pred medije kao ja, što znači da Habijan ima povjerenje Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića - ocijenio je Mlinarić.

